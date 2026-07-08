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供電無人機 美擬打造核廢料電池 續航長達30年

編譯吳孟真／綜合報導
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圖為國防高等研究計畫署曾在田州模擬無人機蜂群執行任務的畫面，該署將打造續航力長達...
圖為國防高等研究計畫署曾在田州模擬無人機蜂群執行任務的畫面，該署將打造續航力長達30年的核廢料電池，為新一代無人機供電。(美聯社檔案照)

國防先進研究計畫局(DARPA)擬利用核廢料打造續航力長達30年的電池，為新一代無人機供電。

Tom's Hardware科技媒體報導，DARPA的「輻射到瓦特」(Rads to Watts)計畫，有望透過開發新型放射線伏特裝置，創造可持續使用數十年的可攜式電力。這款規畫中的電池，預計利用從核廢料中提取的放射性同位素，特別是「鍶-90」。

報導指出，摩根-馬里蘭州立大學(Morgan State University)近期獲得337萬美元的DARPA合約，預計投入SYMPHONEE計畫，利用提取核廢料中的「鍶-90」做成電池，為長時間飛行的軍用無人機提供能源。SYMPHONEE全名為「用於極端環境、以鍶－釔多接面PIN結構為基礎的高密度輸出奈米系統」。

放射性同位素電源，數十年來早已用於煙霧偵測器、太空系統等低耗電裝置。SYMPHONEE計畫旨在推進這項技術，更具體來說，是在「Rads to Watts」計畫支持下，打造用於極端環境的新一代放射性伏特微型電力系統。

該計畫由摩根州立大學主導，研究團隊成員包含國防大廠諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)、西北太平洋國家實驗室(PNNL)、Project Omega、ARA和Widetronix。

Project Omega已製造出部分裝置，並將打造DARPA的原型機。PNNL負責核原料與測試，Northrop Grumman和ARA將提供AI驅動的建模作業，Widetronix則負責設計核子微型發電機的放射性伏特轉換器架構。

Project Omega執行長兼創辦人Stafford Sheehan表示，「我們已經讓其中一些小型裝置開始運作；至於那些專門設計來達到DARPA性能指標的裝置，將在明年初問世」。

隨著這個集研發與製造能力於一身的團隊成形，外界期待這項計畫能帶來重大突破，大幅提升放射性伏特微型電力系統的功率密度，目標是能在太空、水下及爭議地區等偏遠或難以抵達的環境中，為持續性的自主作業供電長達數十年。

精華 FAQ

  • 這項計畫希望把核廢料轉化為可攜式長效電力，解決無人機與偏遠場域長時間供電不足的問題，讓設備在無法頻繁補給時仍能持續運作數十年。

  • 鍶-90是核廢料中的放射性同位素，適合做為放射性伏特電池的能量來源。研究團隊想透過提取並轉換其輻射能，形成高密度、長壽命的微型電力系統。

  • 摩根州立大學主導計畫，合作夥伴包含諾斯洛普格拉曼、PNNL、Project Omega、ARA與Widetronix，各自負責原料測試、AI建模、原型製作與轉換器設計。

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