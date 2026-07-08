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美日韓簽「小型模組化核反應爐」三方合作備忘錄

記者陳熙文／華盛頓報導
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國務卿魯比歐(中)7日與日本外務大臣茂木敏充(左)、南韓外交部長趙顯(右)共同簽...
國務卿魯比歐(中)7日與日本外務大臣茂木敏充(左)、南韓外交部長趙顯(右)共同簽署「小型模組化核反應爐」三方合作備忘錄。(美聯社)

美日韓7日簽署「小型模組化核反應爐」(SMR)的三方合作備忘錄，國務卿魯比歐表示，這項諒解備忘錄將推進三國在小型反應爐上的合作，並稱小型反應爐是未來的能源世代，讓三國經濟變得更強大。

川普政府計畫投入1000萬美元，為印太國家提供核能技術支持。

北約峰會7日於土耳其首都安卡拉登場，國務院指出，魯比歐與日本外務大臣茂木敏充，以及南韓外交部長趙顯共同簽署合作備忘錄，建立三方在小型反應爐之上的合作框架，加速在其他國家部署，尤其初步的重心將聚焦印太地區。

國務院指出，這項備忘錄推進三方共同的安全利益，也為夥伴國家維護其能源安全需求鋪路。

魯比歐指出，包括荷莫茲海峽等地正在發生的事情，都提醒大家能源安全的重要性，指合作備忘錄將促進三國在小型反應爐上的合作，並認為小型反應爐非常安全、高效率，且具成本效益，將是未來的能源世代。

魯比歐也提到說，他樂見日本和南韓持續透過互訪進行交流；魯比歐認為說，日韓的同盟關係對兩國之間非常重要，雖然這段關係曾在過去，也在近期歷經考驗，但認為日韓的雙邊同盟關係在過去三到四年中變得更加強大。

魯比歐表示，美國也出力來促進日韓關係，因為兩國都是美國非常親密且重要的盟友。

國務院指出，三方備忘錄勾勒出三國的合作機會，指三國在民用核能的領域上具有互補優勢；合作的框架旨在推動機組部署模式，以降低專案開發風險、實現規模經濟、催化私營部門投資、簡化許可流程並優化供應鏈。

國務院表示，這項協調三邊的方法，讓美日韓三國的企業得以位該地區的合作夥伴提供更具競爭力的能源替代方案，來滿足日益增長的能源需求，也在新型反應爐技術陸續上線之際，讓三方能夠堅持核能安全，以及防止核擴散的最高標準。

國務院表示，為了支持這項倡議，美國擬為國務院「負責任使用小型模組化反應爐技術基礎設施」(FIRST)計畫項目投入超過1000萬美元；這筆資金將為印太國家部署安全、可靠的核能提供技術支持，同時推進小型模組化反應爐專案的開發活動，也建立一個SMR的區域人才培訓中心。

國務院並表示，美國也宣布一項由GE Vernova、日立(Hitachi)、三星物產(Samsung C&T)和SGE共同達成的產業倡議，以推動BWRX-300 SMR在歐洲的部署。

精華 FAQ

  • 三方簽署的是小型模組化核反應爐合作備忘錄，目的在建立合作框架，推動技術交流、機組部署與供應鏈整合，並為後續在印太及其他地區的應用鋪路。

  • 美國擬為國務院FIRST計畫投入超過1000萬美元，協助印太國家取得安全可靠的核能技術支持，並推進SMR專案開發及區域人才培訓中心的建立。

  • 國務院認為，合作可降低專案風險、吸引民間投資並簡化許可流程，同時回應能源安全需求，兼顧核安與防止核擴散，對三國與夥伴國都具戰略價值。

魯比歐 土耳其 北約

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