川普媒體公司告華郵求償38億誹謗訴訟 聯邦法官指證據不足駁回

社群媒體公司「川普媒體與技術集團」對華盛頓郵報提起38億元誹謗訴訟，聯邦法官裁定華盛頓郵報勝訴。(美聯社)

佛羅里達州坦帕(Tampa)的聯邦地區法官巴伯(Thomas Barber)上周以簡要命令裁定華盛頓郵報 勝訴，駁回川普 總統旗下社群媒體公司「川普媒體與技術集團」(Trump Media and Technology Group)在2023年提起的38億元誹謗訴訟。

巴伯2日在裁定書寫道，「『川普媒體』提供的證據不足以讓陪審團清晰認定華郵 出於惡意發布涉嫌誹謗言論」；巴伯批准華郵的簡易判決動議，駁回「川普媒體」動議；裁決完整意見書稍後公布。

華郵對裁決結果表示滿意。「川普媒體」表示正考慮上訴。

華郵報導，公眾人物在美國法院提起誹謗訴訟，通常必須證明被告存在惡意，亦即散布明知虛假的信息或罔顧事實；這項標準源於最高法院1964年做出的重大裁決案「紐約時報訴沙利文案」(New York Times Co. v. Sullivan)。

「川普媒體」律師在訴狀中指控華郵發起一場「長達數年的抹黑行動」，其中一篇攻擊性文章尤其惡劣嚴重。該文章發表於2023年5月13日，重點放在「川普媒體」合併上市前致力籌措資金。這筆交易是與名為「數位世界收購公司」(Digital World Acquisition)的特殊目的收購公司(SPAC)合併，2024年2月獲聯邦證券監管機構批准；3月「川普媒體」在納斯達克證券交易所上市，股票代號DJT。川普總統本人是該公司的最大股東，擁有約57.3%的股權。

華郵聲明指出，「我們對法院裁決滿意，期待仔細審閱法院發布的書面命令。」

華郵在該案證據開示程序結束後，於今年5月22日、原報導發表三年後，發布更正聲明並附上超鏈接。更正聲明指出：「正在進行的訴訟中的證據已證實，『川普媒體』並未支付24萬元貸款介紹費；原文所述內容是根據本報當時報導所掌握資訊而寫成。」

「川普媒體」表示，該更正聲明代表他們的勝利，公司正考慮對敗訴判決提起上訴。「川普媒體」發言人6日指出，「三年後，華郵終於承認它那篇有害報導不實。我們認為應由陪審團來決定這些假消息是否構成侵權，將評估是否對裁決提起上訴。我們也將繼續追究媒體的責任。」