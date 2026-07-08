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糧食券付款出錯率 阿拉斯加州連續第4年全國最高

記者胡玉立／綜合報導
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俗稱糧食券的SNAP補充營養援助計畫付款，阿拉斯加州出錯率連續第四年排名全國最高...
俗稱糧食券的SNAP補充營養援助計畫付款，阿拉斯加州出錯率連續第四年排名全國最高。(美聯社)

根據農業部6月底最新公布的聯邦報告，阿拉斯加州的補充營養援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)付款出錯率，連續第四年排名全國最高。上個聯邦財政年度(截至2025年9月為止)，阿拉斯加州有23%的糧食券受益人實領金額與應得金額有顯著差異；全國平均出錯率則為11%。

阿拉斯加州2025年糧食券付款出錯率略低於2024年的25%；與2023年和2022年逾55%出錯率相比，已大幅下降；絕大多數錯誤都是多付。農業部表示，高錯誤率不代表有詐欺行為。華盛頓特區和喬治亞州出錯率也偏高。

川普總統任內實施的「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)首次要求各州根據其支付錯誤率，承擔聯邦政府資助福利項目的部分成本。不過，阿拉斯加州有例外條款。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)在宣布各州付款錯誤率時表示，這些錯誤率證明，各州糧食券問責機制存在嚴重缺失；農業部已採取歷史性行動，幫助有需要的州遏制浪費。

美聯社報導，過去兩年，阿拉斯加州因糧食券高錯誤率被聯邦罰款數百萬元；最新公布的23%錯誤率可能讓阿州面臨更多處罰。但當初通過「大又美法」時，為贏得阿州共和黨聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)支持，已特別為錯誤率居高不下的阿州設下例外條款，可能2030年才解除。如果沒有這項例外條款，阿州就得為其錯誤率承擔近4000萬元成本。

分析師指出，根據「大又美法」減少聯邦政府行政成本條款，阿拉斯加州每年糧食券支出成本預計增加約1100萬元。

阿拉斯加州公共援助處(Division of Public Assistance，DPA)聲明表示，糧食券資格規定複雜、人工處理流程、勞動力不足，讓糧食券申請處理作業延誤，也讓糧食券付款持續出現高錯誤率。阿州衛生廳發言人埃斯特拉達(Mirna Estrada)表示，DPA正循序推動一項獲得聯邦政府批准的現代化改造計畫，內容包括IT升級、流程重新設計改進等等，預計2028年完成，屆時可望明顯降低出錯率。

精華 FAQ

  • 根據農業部最新報告，阿拉斯加州2025年SNAP付款出錯率為23%，雖較前一年略降，仍高居全國第一；全國平均則為11%，差距相當明顯。

  • 川普任內通過的新法要求各州依付款錯誤率分攤部分福利成本，阿拉斯加州原本可能要多負擔近4000萬元，但因特別例外條款，短期內可暫時免受衝擊。

  • 州府表示，錯誤率偏高主要來自資格規定複雜、人工流程與人力不足，已推動聯邦核准的現代化計畫，包括IT升級、流程重設與作業改善，預計2028年完成。

阿拉斯加州 糧食券 喬治亞州

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