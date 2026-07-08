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沃爾瑪、山姆全面大降價 夏季打折迎合消費 川普邀功慶國慶

編譯陳韻涵／綜合報導
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沃爾瑪店內宣傳數千種商品降價。(美聯社)
沃爾瑪店內宣傳數千種商品降價。(美聯社)

零售巨頭沃爾瑪(Walmart)與山姆會員店(Sam's Club)分別於6日宣布，調降數千種日常必需品與季節性商品的價格；川普總統稍晚表示，沃爾瑪與山姆會員店回應聯邦政府的要求，推出夏季降價活動。

福斯新聞(Fox News)報導，沃爾瑪與山姆會員店表示，全國性降價措施旨在幫助消費者在後院烤肉、假期出遊及每周採買食品雜貨時節省開支，優惠項目涵蓋食品雜貨、家居用品、戶外生活、玩具與服裝等類別。

山姆會員店調降超過250項商品的價格，如Member's Mark帶骨雞翅從每磅2.88元降至2元，牛肉熱狗從12.96元降至10.86元。

沃爾瑪的甜玉米每根從0.68元降至0.25元，紅櫻桃從11.18元降至5.63元，1磅裝73%牛絞肉從6.74元降至5.94元；24瓶裝可口可樂從14.97元降至9.97元，24瓶裝百事可樂(Pepsi)從13.97元降至9.97元。

沃爾瑪美國區採購長裘莉‧巴伯(Julie Barber)說：「顧客每天指望沃爾瑪提供他們所需的價值，夏天也不例外。」

巴伯表示，沃爾瑪正大舉投資降低顧客最常回購商品的成本，包括牛肉、農產品、烤肉架、泳池用品與夏季服飾等。沃爾瑪在一定程度上受惠於川普任內較高的通膨環境，因為消費者為了尋找更低價格的商品，紛紛轉向沃爾瑪商店和網站購物。

川普6日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，稱讚沃爾瑪是「一家真正愛國的公司」，並稱沃爾瑪的降價行動是「應我的政府要求，為了慶祝我們偉大的國家建國250周年」。沃爾瑪在聲明中並未提及政府。

川普話鋒一轉，批評前總統拜登政府「造成史上最嚴重通膨危機推升的物價，這場危機與南部邊境亂象、倉促撤離阿富汗等諸多失敗一樣，都是徹底的災難」；他接著寫道，「正如我所承諾，油價正快速暴跌，加油站的油價也在下降，就像雞蛋與處方藥價一樣，我正將其降至歷史新低」。

精華 FAQ

  • 兩家公司宣布調降數千種日常必需品與季節性商品，涵蓋食品雜貨、家居用品、戶外生活、玩具與服裝等，目的是讓消費者在夏季採買時節省開支。

  • 山姆會員店將帶骨雞翅、牛肉熱狗等商品降價；沃爾瑪則把甜玉米、紅櫻桃、牛絞肉與可口可樂、百事可樂多瓶裝等商品價格大幅下調。

  • 川普在社群平台稱沃爾瑪是愛國公司，並說降價是回應他政府要求、為慶祝建國250周年；同時他也批評拜登政府造成嚴重通膨。

川普 沃爾瑪

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