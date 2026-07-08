我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

控臉書、IG危害兒少 4州向Meta索償1.4兆 幾乎等於Meta1.5兆市值

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
4個州指控Meta設計臉書和Instagram平台使年輕用戶成癮，尋求1.4兆元...
4個州指控Meta設計臉書和Instagram平台使年輕用戶成癮，尋求1.4兆元的罰款。(美聯社)

Meta Platforms 6日在法庭文件中表示，4個州因指控Meta設計臉書(Facebook)和Instagram平台使年輕用戶成癮，並在安全性方面誤導公眾，正尋求1.4兆元的罰款。

路透報導，Meta在回應各州檢察長關於若在審判中獲勝應如何計算罰款的文件中，提出了這個數字。

這個數字先前並未披露過，且接近Meta約1.5兆元的市值。加州、科羅拉多州、肯塔基州新澤西州對Meta提出的這項訴訟，預計將於8月在加州奧克蘭開庭審理。

Meta則主張，這筆金額完全缺乏證據支持，並在文件中強調：「如此大規模的制裁措施，在消費者保護執法的歷史上絕無僅有。」這個求償數額幾乎等Meta整個公司市值。

各州檢察長的代表在文件提交後，並未立即回應媒體的置評請求。

各州提交的文件內容目前處於封存狀態，但在6月的庭審中，他們表示正透過將違規次數乘以州法規定的罰款金額來計算處罰。各州表示，違規次數是根據受Meta行為影響的青少年和年輕用戶估計人數來計算。

共有29個州在聯邦法院控告Meta，其中大多數指控Meta未經適當家長同意收集兒童數據，違反了聯邦「兒童線上隱私保護法」(Children's Online Privacy Protection Act)。

聯邦地方法院法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)將於8月主持庭審，處理根據該法提出的所有主張，以及這4個州關於Meta誤導平台安全性、違反州消費者保護法的指控。

Meta否認這些指控，稱4州檢察長沒有證據證明Meta在平台成癮方面誤導消費者，因為「社群媒體成癮」並非既定的精神疾病，因此關於「Meta平台不具成癮性」的陳述並非不實。

另有14個州根據各自的法律提起訴訟，將於明年2月的另一次庭審中審理。

Meta、Snapchat及母公司Snap Inc.、YouTube及母公司Alphabet Inc.，和TikTok及母公司字節跳動(ByteDance)，正因被控蓄意設計具有使兒童和青少年成癮功能的平台、加劇心理健康危機，在聯邦和州法院面臨數千起訴訟。

精華 FAQ

  • 提出這項訴訟的四州分別是加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州。他們主張Meta設計平台方式會讓年輕用戶成癮，且在安全性宣傳上誤導公眾。

  • Meta主張，這筆金額完全缺乏證據支持，且在消費者保護執法歷史上前所未見。公司也否認曾就平台成癮問題誤導消費者，並強調相關說法並非不實。

  • 聯邦地方法院法官將於8月在加州奧克蘭主持審理，處理聯邦兒少隱私與四州消保指控；另有14州案件，預計將在明年2月的另一場庭審中審理。

Meta 肯塔基州 新澤西州

上一則

川普媒體公司告華郵求償38億誹謗訴訟 聯邦法官指證據不足駁回

下一則

沃爾瑪、山姆全面大降價 夏季打折迎合消費 川普邀功慶國慶

延伸閱讀

出回憶錄爆查克柏格內幕 前高管告Meta試圖讓她噤聲

出回憶錄爆查克柏格內幕 前高管告Meta試圖讓她噤聲
遭控「讓人上癮、損心理健康」TikTok與佛州15歲少年和解

遭控「讓人上癮、損心理健康」TikTok與佛州15歲少年和解
未滿16歲禁用社群 澳洲擴權監管機構狀告科技巨頭

未滿16歲禁用社群 澳洲擴權監管機構狀告科技巨頭
Meta加速AI取代人工審查 年省數十億美元抵銷龐大AI支出

Meta加速AI取代人工審查 年省數十億美元抵銷龐大AI支出

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強