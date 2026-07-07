我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部擬收緊PERM勞工認證系統 綠卡申請恐變難

姚明一家現身紐約 16歲愛女 「目測超過200公分」

生育旅遊猖獗 眾院議長：應立法限縮屬地主義出生公民權

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院議長強生主張國會應立法限縮屬地主義出生公民權。(路透)
眾院議長強生主張國會應立法限縮屬地主義出生公民權。(路透)

眾院議長強生(Mike Johnson)5日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，川普總統行政命令遭最高法院推翻之後，國會應該立法限縮屬地主義出生公民權。強生表示，「生育旅遊」猖獗導致美國公民權遭到「貶低」，「這是對法治與國家安全的威脅，我們必須解決問題」。

強生並未說明具體法案為何，僅表示眾院共和黨團正從各種角度檢視問題。他表示：「如果有一項法案能夠解決問題，我們會立即推動。」

最高法院大法官多數決裁定，屬地主義出生公民權受到憲法第14修正案保障。

如果要修改憲法，必須在參眾兩院通過三分之二表決，並獲得全國四分之三州議會批准，門檻極高。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在協同意見書寫道，國會可以立法對非法居留者在美國生下兒女訂定出生公民權的例外條款。

同為川普盟友的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)、德州聯邦眾議員巴賓(Brian Babin)去年提出限縮出生公民權法案，法案內容承認憲法第14修正案保障出生公民權，但縮減修正案條文對關鍵文字「受其管轄」(subject to the jurisdiction thereof)予以定義。

不過Roll Call國會新聞網站6日分析，對於最高法院最近出爐的重大判決，專家認為，國會不太可能採取因應行動。

喬治華盛頓大學(George Washington University)政治管理學院立法事務部主任博加特(Casey Burgat)指出，在兩黨勢均力敵的情況下，國會較傾向於對總統職權做出回應，不太可能通過法案來回應最高法院剛結束的審案期裁決。

博加特指出：「這反映了我們置身一個高度兩極化、缺乏安全感、僅具微弱多數優勢的現實，在這種情況下，權力或許存在紙上與憲法，但要把權力付諸實現則是另一個截然不同的政治問題。」

芝加哥大學(University of Chicago)法學院教授胡各(Aziz Huq)指出，共和黨雖同時控制白宮與國會，但白宮對於推動立法以回應最高法院本會期的裁決，沒有太多努力。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 強生認為生育旅遊已相當猖獗，使美國公民權被貶低，並可能構成法治與國家安全的威脅，因此主張國會應透過立法加以限縮。

  • 最高法院多數大法官裁定，屬地主義出生公民權受到憲法第14修正案保障。這代表若要大幅改變規則，修憲才是更根本但門檻極高的途徑。

  • 專家指出，當前國會兩黨勢均力敵且政治高度兩極化，立法推進困難；加上白宮對相關回應也未積極推動，因此通過限縮法案的機會不大。

眾院 美國公民 大法官

上一則

緬因參議員候選人普拉特納又爆涉性侵 民主黨逼退選

下一則

公民配偶辦綠卡不再享特殊待遇 170萬人求援

延伸閱讀

最高院維持出生公民權 川普：國會可立法彌補

最高院維持出生公民權 川普：國會可立法彌補
美最高法院維持出生公民權 川普挺修法推翻

美最高法院維持出生公民權 川普挺修法推翻
美最高法院挺出生公民權 民團：為移民家庭帶來希望

美最高法院挺出生公民權 民團：為移民家庭帶來希望
限制出生公民權受挫 司法部促嚴查「生育旅遊」

限制出生公民權受挫 司法部促嚴查「生育旅遊」

熱門新聞

賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

2026-07-06 16:39

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠