電郵罵ICE遭探員登門警告 紐約公民控侵犯言論自由

史特瑞弗提供的照片顯示，聯邦人員前往他位於紐約州羅徹斯特的住家。(美聯社)

紐約上州一名居民控告美國移民 暨海關執法局(ICE )，指控ICE因他曾寄送一封電子郵件給該局前代理局長，而派遣聯邦執法人員到他住家，登門拜訪，向他提出警告。他提告指ICE侵犯他言論自由權利。

全國公共電台(NPR)6日報導，紐約州羅徹斯特市(Rochester)居民史特瑞弗(David Streever)今年1月因明尼蘇達州發生美國公民 遭移民局探員開槍擊斃事件，義憤填膺透過電郵寫信給當時移民及海關執法局前代理局長里昂斯(Todd Lyons)，信中形容里昂斯是「一個可怕的人」，並稱他「這輩子將永遠無法獲得安寧」。結果國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations)探員上個月找上門遞交警告通知書(warning notices)，內容寫道他措詞強烈的信函可能觸法。

當時史特瑞弗人在芬蘭，不在家，妻子代他接收通知書，後者告知史特瑞弗的電郵被視為威脅。史特瑞弗在非營利言論自由倡議組織「個人權利和表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression)協助下，6日向華府特區聯邦區域法院遞狀控告國土安全部侵犯憲法第一修正案言論自由權利。

史特瑞弗對媒體發表聲明說，明州發生美國公民遭移民探員開槍擊斃事件後，「我跟很多美國人一樣非常難過，覺得自己必須做點什麼」。他表示：「寫信給ICE局長是我表達心中憤慨最低限度能做的事，但我做夢也沒想到，聯邦探員因此找上門來，甚至深夜突襲我的下榻飯店。」

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)、ICE官員以及三名試圖與史特瑞弗接觸的聯邦幹員，在這起官司裡均列被告。

史特瑞弗請求法院禁止被告採取任何正式和非正式行動，對他的言論與請願活動進行威脅、報復。他也請求法院禁止聯邦官員向民眾繼續發放類似的警告通知書，因為這些舉動對於受到第一修正案保護的自由表達造成寒蟬效應。

訴狀指出，國土安全調查處探員6月23日到史特瑞弗家的同天，擔任紐約州初選投票所選務人員的雪城居民岡耶(Paigelynne Gonyea)也因為一則1月的Instagram發文，而收到國土安全調查處探員電話留言說剛剛到她的公寓，對她發布的警告通知書事由寫道，她發文內容涉及肉搜ICE探員，帳號可能涉嫌觸法。

紐約上州居民史特瑞弗與女兒合照，他控告ICE因他曾寄送電郵給該局前代理局長，而派遣聯邦執法人員到他家，提出警告。(美聯社)