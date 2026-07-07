我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

迎接習近平9月底訪美 白宮直升機停機坪趕工

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
建築工人在白宮南草坪為直升機停機坪趕工。(美聯社)
建築工人在白宮南草坪為直升機停機坪趕工。(美聯社)

總統川普為迎接中國國家主席習近平9月24日前後國是訪問，追加近100萬元費用，將提早一個多月完成白宮新直升機停機坪等建造工程。

華盛頓郵報取得承建商「克拉克建築公司」(Clark Construction)的與白宮往來電郵及文件紀錄顯示，為迎接「即將到來的國是訪問」，白宮要求加快新直升機停機坪、南門廊及白宮車道相鄰部分等工程，建築工人需要「每星期7天、每天24小時不間斷施工」，使原來的1300萬元建造成本增加了87.5萬元。

文件並未透露計畫訪問白宮的外國領導人姓名，但白宮官員在川普邀請習近平9月24日訪問後，就要求加快施工進度。川普6日談及白宮新宴會廳建設時提到這個日期，並稱習近平可能到訪是修建新宴會廳的原因之一。

川普表示：「比如，我認為習主席將在9月底，大概24日前後來這裡。我們需要一個大的宴會廳，可以容納幾千人的那種。每個人都想見他。」

據克拉克公司6月12日致給白宮的信函，以及該公司稍後提交的更新專案計畫顯示，直升機停機坪工程完工時間會提早一個多月，而白宮最終決定是必須在9月17日之前完工。

白宮改建新直升機坪及周邊的工程早在去年12月開始，根據往來電郵，川普親自參與相關計畫，從價格談判到設計細節都直接參與。其中一封電郵提到川普對車道提出意見，還要求設置弧形路緣石。

按照慣例，最高級別的外國政要到訪白宮時，會在白宮南草坪舉行歡迎儀式，另外南草坪部分區域則是總統乘坐「陸戰隊一號」(Marine One)直升機往返白宮。

川普 6 日在白宮向記者說，新直升機坪會「刻有白宮的徽章，非常漂亮，是一隻鷹，而且是用花崗岩雕刻的」。他又說，新一代「陸戰隊一號」直升機的製造商、洛克希德馬丁公司旗下的塞考斯基公司(Sikorsky)，將會承擔500萬至600萬元的停機坪重建費用。

「克拉克建築公司」是華府最大，也是白宮首選的總承建商，無須招標下先後取得白宮多項工程合約，包括新建東廂建築群及宴會廳，費用高達6億元。該公司拒絕置評華郵的報導。

精華 FAQ

  • 因應習近平可能於9月24日前後訪美，白宮要求相關工程提前一個多月完成，以配合國是訪問的接待與安全安排，並確保總統往返動線順暢。

  • 由於白宮要求建築工人每週七天、每天二十四小時不間斷施工，導致工期壓縮與施工成本上升，原本約1300萬元的預算因此再增加87.5萬元。

  • 報導指出川普親自參與從價格談判到設計細節，還對車道與弧形路緣石提出意見；他也公開表示，新停機坪將刻上白宮徽章並由花崗岩雕刻。

習近平 白宮 華盛頓郵報

上一則

職業移民恐出現新變動 鎖定改革PERM勞工認證

延伸閱讀

川普白宮新建停機坪趕工 傳與習近平9月訪美有關

川普白宮新建停機坪趕工 傳與習近平9月訪美有關
川普首曝習近平訪美時間 預告9月24日前後 稱要蓋白宮宴會廳迎接

川普首曝習近平訪美時間 預告9月24日前後 稱要蓋白宮宴會廳迎接
川普本周首搭卡達致贈專機 外界憂安全疑慮

川普本周首搭卡達致贈專機 外界憂安全疑慮
國慶演說秀野心 總統山加上川普的臉 白宮力挺圓夢

國慶演說秀野心 總統山加上川普的臉 白宮力挺圓夢

熱門新聞

賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與工作應有所區隔。（美聯社）

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

2026-06-30 09:04

超人氣

更多 >
快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎