迎接習近平9月底訪美 白宮直升機停機坪趕工
總統川普為迎接中國國家主席習近平9月24日前後國是訪問，追加近100萬元費用，將提早一個多月完成白宮新直升機停機坪等建造工程。
華盛頓郵報取得承建商「克拉克建築公司」(Clark Construction)的與白宮往來電郵及文件紀錄顯示，為迎接「即將到來的國是訪問」，白宮要求加快新直升機停機坪、南門廊及白宮車道相鄰部分等工程，建築工人需要「每星期7天、每天24小時不間斷施工」，使原來的1300萬元建造成本增加了87.5萬元。
文件並未透露計畫訪問白宮的外國領導人姓名，但白宮官員在川普邀請習近平9月24日訪問後，就要求加快施工進度。川普6日談及白宮新宴會廳建設時提到這個日期，並稱習近平可能到訪是修建新宴會廳的原因之一。
川普表示：「比如，我認為習主席將在9月底，大概24日前後來這裡。我們需要一個大的宴會廳，可以容納幾千人的那種。每個人都想見他。」
據克拉克公司6月12日致給白宮的信函，以及該公司稍後提交的更新專案計畫顯示，直升機停機坪工程完工時間會提早一個多月，而白宮最終決定是必須在9月17日之前完工。
白宮改建新直升機坪及周邊的工程早在去年12月開始，根據往來電郵，川普親自參與相關計畫，從價格談判到設計細節都直接參與。其中一封電郵提到川普對車道提出意見，還要求設置弧形路緣石。
按照慣例，最高級別的外國政要到訪白宮時，會在白宮南草坪舉行歡迎儀式，另外南草坪部分區域則是總統乘坐「陸戰隊一號」(Marine One)直升機往返白宮。
川普 6 日在白宮向記者說，新直升機坪會「刻有白宮的徽章，非常漂亮，是一隻鷹，而且是用花崗岩雕刻的」。他又說，新一代「陸戰隊一號」直升機的製造商、洛克希德馬丁公司旗下的塞考斯基公司(Sikorsky)，將會承擔500萬至600萬元的停機坪重建費用。
「克拉克建築公司」是華府最大，也是白宮首選的總承建商，無須招標下先後取得白宮多項工程合約，包括新建東廂建築群及宴會廳，費用高達6億元。該公司拒絕置評華郵的報導。
因應習近平可能於9月24日前後訪美，白宮要求相關工程提前一個多月完成，以配合國是訪問的接待與安全安排，並確保總統往返動線順暢。 由於白宮要求建築工人每週七天、每天二十四小時不間斷施工，導致工期壓縮與施工成本上升，原本約1300萬元的預算因此再增加87.5萬元。 報導指出川普親自參與從價格談判到設計細節，還對車道與弧形路緣石提出意見；他也公開表示，新停機坪將刻上白宮徽章並由花崗岩雕刻。
精華 FAQ
因應習近平可能於9月24日前後訪美，白宮要求相關工程提前一個多月完成，以配合國是訪問的接待與安全安排，並確保總統往返動線順暢。
由於白宮要求建築工人每週七天、每天二十四小時不間斷施工，導致工期壓縮與施工成本上升，原本約1300萬元的預算因此再增加87.5萬元。
報導指出川普親自參與從價格談判到設計細節，還對車道與弧形路緣石提出意見；他也公開表示，新停機坪將刻上白宮徽章並由花崗岩雕刻。
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