迎接習近平9月底訪美 白宮直升機停機坪趕工

建築工人在白宮南草坪為直升機停機坪趕工。(美聯社)

總統川普為迎接中國國家主席習近平 9月24日前後國是訪問，追加近100萬元費用，將提早一個多月完成白宮 新直升機停機坪等建造工程。

華盛頓郵報 取得承建商「克拉克建築公司」(Clark Construction)的與白宮往來電郵及文件紀錄顯示，為迎接「即將到來的國是訪問」，白宮要求加快新直升機停機坪、南門廊及白宮車道相鄰部分等工程，建築工人需要「每星期7天、每天24小時不間斷施工」，使原來的1300萬元建造成本增加了87.5萬元。

文件並未透露計畫訪問白宮的外國領導人姓名，但白宮官員在川普邀請習近平9月24日訪問後，就要求加快施工進度。川普6日談及白宮新宴會廳建設時提到這個日期，並稱習近平可能到訪是修建新宴會廳的原因之一。

川普表示：「比如，我認為習主席將在9月底，大概24日前後來這裡。我們需要一個大的宴會廳，可以容納幾千人的那種。每個人都想見他。」

據克拉克公司6月12日致給白宮的信函，以及該公司稍後提交的更新專案計畫顯示，直升機停機坪工程完工時間會提早一個多月，而白宮最終決定是必須在9月17日之前完工。

白宮改建新直升機坪及周邊的工程早在去年12月開始，根據往來電郵，川普親自參與相關計畫，從價格談判到設計細節都直接參與。其中一封電郵提到川普對車道提出意見，還要求設置弧形路緣石。

按照慣例，最高級別的外國政要到訪白宮時，會在白宮南草坪舉行歡迎儀式，另外南草坪部分區域則是總統乘坐「陸戰隊一號」(Marine One)直升機往返白宮。

川普 6 日在白宮向記者說，新直升機坪會「刻有白宮的徽章，非常漂亮，是一隻鷹，而且是用花崗岩雕刻的」。他又說，新一代「陸戰隊一號」直升機的製造商、洛克希德馬丁公司旗下的塞考斯基公司(Sikorsky)，將會承擔500萬至600萬元的停機坪重建費用。

「克拉克建築公司」是華府最大，也是白宮首選的總承建商，無須招標下先後取得白宮多項工程合約，包括新建東廂建築群及宴會廳，費用高達6億元。該公司拒絕置評華郵的報導。