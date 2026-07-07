白宮股市敲鐘 川普為任上新生兒開帳戶存千元
總統川普6日在白宮橢圓形辦公室，為紐約證券交易所及那斯達克敲響開市鐘。這是史上首次將開市鐘搬進白宮，川普政府藉此機會推動新上路的「川普帳戶」(Trump Accounts) 兒童投資計畫。
綜合美聯社、路透報導，川普表示這個投資計畫是讓每個美國兒童「從出生起，就成為國家未來的股東」，並聲稱這是他的核心經濟政策之一。
「川普帳戶」是聯邦政府除了現有的節稅型大學儲蓄計畫及退休帳戶以外，增添一個新的儲蓄工具。它面向全美18歲以下未成年人，帳戶由父母或監護人代為管理，資金投向股市內專門的美國國債組合及低風險指數基金，受益人年滿18歲後方可提取，屆時可選擇提取或繼續投資，若要提取，收益將要繳稅。
根據規定，在川普第二個任期內出生的兒童，每人可獲1000元啟動資金，其他未滿18歲者可以開設帳戶，但不獲補助。
川普在敲鐘儀式上說，聯邦政府已向超過50萬個「川普帳戶」存入首筆1000元，讓每個新生兒童一出世就參與股市，從小累積財富。
川普開玩笑地承認，由於「川普帳戶」延遲啟動，孩子們錯過了今年股市大漲的機會。
參加儀式的財長貝森特表示，目前已有600萬個美國兒童開立帳戶，其中86%來自家庭年收入低於20萬元的家庭，1000元補助已於7月4日獨立日當天撥付。
他在力推這個計畫時強調，許多美國人並沒有直接持有股票，指出「38%的美國家庭沒有投資我們龐大的股票市場」，婉轉的指他們無法跟富裕家庭一樣從股票投資中得益。
除了政府補助的1000元外，多個知名企業及富豪也為「川普帳戶」作出捐贈公司股票承諾。為敲鐘儀式站台的政商名單頗具分量，包括戴爾公司執行長戴爾(Michael Dell)夫婦、SEC主席阿特金斯(Paul Atkins)，以及紐約交所總裁馬丁(Lynn Martin)等。企業捐款將用於無法獲得政府千元供款的兒童帳戶。
美聯社指出，川普主持開市敲鐘，反映出他日益將支持率與股市掛鉤，以提高因高通膨而受損的支持率。因此他在開市後不忘說，「它會漲、我認為股市會飆升！」
他藉史上首次在白宮敲鐘，宣傳新上路的川普帳戶，凸顯這項兒童投資計畫是其核心經濟政策之一，也想把股市表現與政績連結。 此帳戶供18歲以下未成年人使用，由父母或監護人管理，投資於美國國債組合與低風險指數基金；第二任期內出生者可獲1000元啟動金。 多家知名企業與富豪承諾捐贈公司股票，供無法獲得政府千元補助的兒童帳戶使用；出席站台者包括戴爾夫婦、SEC主席阿特金斯與紐交所總裁。
精華 FAQ
他藉史上首次在白宮敲鐘，宣傳新上路的川普帳戶，凸顯這項兒童投資計畫是其核心經濟政策之一，也想把股市表現與政績連結。
此帳戶供18歲以下未成年人使用，由父母或監護人管理，投資於美國國債組合與低風險指數基金；第二任期內出生者可獲1000元啟動金。
多家知名企業與富豪承諾捐贈公司股票，供無法獲得政府千元補助的兒童帳戶使用；出席站台者包括戴爾夫婦、SEC主席阿特金斯與紐交所總裁。
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