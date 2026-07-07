我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

白宮股市敲鐘 川普為任上新生兒開帳戶存千元

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普6日在白宮橢圓形辦公室敲響股市開市鐘，也請小朋友出席，推動新推出的「川普...
總統川普6日在白宮橢圓形辦公室敲響股市開市鐘，也請小朋友出席，推動新推出的「川普帳戶」。(美聯社)

總統川普6日在白宮橢圓形辦公室，為紐約證券交易所及那斯達克敲響開市鐘。這是史上首次將開市鐘搬進白宮，川普政府藉此機會推動新上路的「川普帳戶」(Trump Accounts) 兒童投資計畫。

綜合美聯社、路透報導，川普表示這個投資計畫是讓每個美國兒童「從出生起，就成為國家未來的股東」，並聲稱這是他的核心經濟政策之一。

「川普帳戶」是聯邦政府除了現有的節稅型大學儲蓄計畫及退休帳戶以外，增添一個新的儲蓄工具。它面向全美18歲以下未成年人，帳戶由父母或監護人代為管理，資金投向股市內專門的美國國債組合及低風險指數基金，受益人年滿18歲後方可提取，屆時可選擇提取或繼續投資，若要提取，收益將要繳稅。

根據規定，在川普第二個任期內出生的兒童，每人可獲1000元啟動資金，其他未滿18歲者可以開設帳戶，但不獲補助。

川普在敲鐘儀式上說，聯邦政府已向超過50萬個「川普帳戶」存入首筆1000元，讓每個新生兒童一出世就參與股市，從小累積財富。

川普開玩笑地承認，由於「川普帳戶」延遲啟動，孩子們錯過了今年股市大漲的機會。

參加儀式的財長貝森特表示，目前已有600萬個美國兒童開立帳戶，其中86%來自家庭年收入低於20萬元的家庭，1000元補助已於7月4日獨立日當天撥付。

他在力推這個計畫時強調，許多美國人並沒有直接持有股票，指出「38%的美國家庭沒有投資我們龐大的股票市場」，婉轉的指他們無法跟富裕家庭一樣從股票投資中得益。

除了政府補助的1000元外，多個知名企業及富豪也為「川普帳戶」作出捐贈公司股票承諾。為敲鐘儀式站台的政商名單頗具分量，包括戴爾公司執行長戴爾(Michael Dell)夫婦、SEC主席阿特金斯(Paul Atkins)，以及紐約交所總裁馬丁(Lynn Martin)等。企業捐款將用於無法獲得政府千元供款的兒童帳戶。

美聯社指出，川普主持開市敲鐘，反映出他日益將支持率與股市掛鉤，以提高因高通膨而受損的支持率。因此他在開市後不忘說，「它會漲、我認為股市會飆升！」

精華 FAQ

  • 他藉史上首次在白宮敲鐘，宣傳新上路的川普帳戶，凸顯這項兒童投資計畫是其核心經濟政策之一，也想把股市表現與政績連結。

  • 此帳戶供18歲以下未成年人使用，由父母或監護人管理，投資於美國國債組合與低風險指數基金；第二任期內出生者可獲1000元啟動金。

  • 多家知名企業與富豪承諾捐贈公司股票，供無法獲得政府千元補助的兒童帳戶使用；出席站台者包括戴爾夫婦、SEC主席阿特金斯與紐交所總裁。

川普 白宮 那斯達克

上一則

職業移民恐出現新變動 鎖定改革PERM勞工認證

延伸閱讀

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用
川普兒童投資帳戶7月4日上路 專家：教育儲蓄529仍具優勢

川普兒童投資帳戶7月4日上路 專家：教育儲蓄529仍具優勢
馬斯克送大禮？傳川普政府與SpaceX洽談捐股票給兒童儲蓄「川普帳戶」

馬斯克送大禮？傳川普政府與SpaceX洽談捐股票給兒童儲蓄「川普帳戶」
美光砸2.5億元支持川普帳戶 科技巨擘成白宮「提款機」？

美光砸2.5億元支持川普帳戶 科技巨擘成白宮「提款機」？

熱門新聞

賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與工作應有所區隔。（美聯社）

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

2026-06-30 09:04

超人氣

更多 >
快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎