緬因參議員候選人普拉特納又爆涉性侵 民主黨逼退選

緬因州民主黨聯邦參議員候選人普拉特納遭一名女性指控於2021年底在她家中對她性侵。(美聯社)

緬因州民主黨 聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)遭一名女性指控於2021年底在她家中對她性侵。該名女性表示，她因政治理念與普拉特納相近而一度猶豫是否公開，但最終決定站出來，讓選民全面了解他的為人。雖然普拉特納否認所有指控，但民主黨陣營已出現多人與普拉特納劃清關係，正式要他立即退選。

POLITICO報導，41歲的緬因州居民珍妮．拉西科特(Jenny Racicot)具名指控表示，她與普拉特納曾有過一段分分合合的關係。2021年底某個夜晚，普拉特納在未經邀請的情況下闖入她位於緬因州鄉間的家中，當時他酒醉，並在違背她意願的情況下強行與她發生關係，「力道非常粗暴，」她說。

普拉特納則否認這些指控。他表示，「這些指控令人不安、情節嚴重，而且完全虛假。任何關於非合意行為的指控，都絕對不是事實。」

拉西科特先前曾向「紐約時報」描述普拉特納的行為「魯莽」且「令人不安」，但她表示，當時她並未公開具體的性侵指控，是因為不希望被貼上「性侵受害者」的標籤，而且擔心他會更暴力。「我沒有更早站出來的原因之一，是在支持他的政治理念與否定他這個人之間，心裡有很強烈的道德拉扯，」她說。

這項指控立即引爆抵制普拉特納的聲浪。參院民主黨的主要競選當團立刻要普拉特納馬上退出競選，還表示如果他繼續代表民主黨參選，他們將不會在該州投入任何競選經費。

民主黨參員競選委員會主席陸天娜(Kirsten Gillibrand)和參院民主黨領袖舒默馬上發出聯合聲明表示，「普拉特納必須立即退出民主黨參議員候選人的競選，讓緬因州的民主黨人有機會選擇一位能夠擊敗柯林斯的新候選人」，參院領袖發言直接要他馬上退選。

在指控醜聞爆發後，民主黨全國委員會在為參院競選募集資金發出的各州電郵中，緬因州已暫被除名，表示民主黨已暫停補助競選。連向來最挺普拉特納的加州民主黨眾議員羅康納(Ro Khanna)也聲明撤回支持。他說「性侵或針對女性的暴力行為是不可逾越的紅線，」「這些指控非常嚴重且可信。普拉特納應退選。我撤回對他的支持。」

普拉特納去年8月啟動參議員選舉時，仍是一名牡蠣養殖戶兼政治素人，儘管當時不少攻擊有涉嫌性侵指控，民主黨仍挺他，上個月輕鬆贏得民主黨初選。

他的迅速崛起也一直伴隨著爭議，包括過去在網路上發表攻擊性言論及對女性不當對待的指控，但他之前從未面臨過性侵指控。上個月在「紐約時報」報導後，普拉特納在MS NOW節目中，否認了他曾對女性有身體不當行為的指控。拉西科特說，「我知道他會對女人動手動腳。所以我不認為那是真話。」

美聯社6日晚報導，面臨這項指控後，普拉特納表示他將考慮競選的下一步。他透過影片表示，「姑且不論報導的準確性，但考量到它將造成的政治現實，我們正在花時間反思下一步該怎麼走。」