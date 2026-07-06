美接納移民精神漸消失？淨移民人數 半世紀以來首落入負值
前總統甘迺迪(John F. Kennedy)曾將美國定義為「移民國家」，讚揚歷代移民對美國的貢獻；然而，「獨立宣言」發表250周年之際，美國接納移民的精神已逐漸消失。川普總統去年重返白宮以來，已簽署超過180道行政命令，限制新移民入境並驅逐非公民。
西班牙國家報(El País)引述美國公民自由聯盟(ACLU)政策與政府事務主任夏哈(Naureen Shah)的說法報導，美國兩黨數十年來支持改革移民制度，但「川普總統利用仇恨、挑撥公民與鄰居的關係，將尋求庇護者視作威脅，這種仇恨如今已成為聯邦政策」。
受川普的移民政策影響，2025年是有紀錄以來的過去50年間，離開美國的移民人數首度超過入境人數；布魯金斯研究所(Brookings Institution)數據顯示，去年的淨移民人數為負1萬人至負29萬5000人之間，不僅是過去半世紀以來首度落入負值，今年也可能延續此趨勢。
官方統計的驅逐出境人數截至2025年12月已達60萬5000人，無論是邊境、難民或庇護計畫都被停止或收緊規範；移民占美國3億4200萬人口的15.4%，此人口比例經過近半個世紀的快速成長後，如今首度下滑。
新澤西州居民茱莉‧莫雷諾(Julie Moreno)的丈夫華雷斯(Neftalí Juárez)去年10月被迫返回墨西哥。她說：「這無疑是一個移民國家，但我感覺他們在這裡並不受歡迎。」
西語裔是受聯邦驅逐移民政策影響最大的族群，西語裔占全美農業勞工的78%。
移民最害怕被關進移民與海關執法局(ICE)拘留中心，今年1月到6月已有20人在拘留期間死亡，2025年的33人更創下20多年來的新高。
國土安全部(DHS)提供1000元至2600元不等的「自我遣返」獎勵金，迄今估計已有190萬人自願離境，但實際數字無法查證。
國會6月再度核准700億元的移民執法預算，加上2025年7月已授權的1700億元，資源大幅擴張。
移民律師李伊(Eric Lee)批評，行政部門「對聯邦法官的裁決抱有敵意，這是美國歷史上從未發生的情況」，指川普試圖「建立獨裁政權」。
最高法院6月維持政府終止35萬海地人與6000敘利亞人臨時保護身分(TPS)的決定，「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)受益人安赫爾(Ángel)因為續簽延誤而失去工作簽證，僅願意以化名受訪的他直言，「這是我第一次感到害怕」。
報導指出，美國在2025年出現近半世紀以來首次淨移民人數為負，代表離境移民已超過入境移民，移民占人口比例也首度下滑。 主要原因是川普政府大幅收緊移民政策，限制新移民入境、縮減庇護與難民計畫，並擴大驅逐與拘留措施，使離境人數明顯上升。 西語裔與農業勞工受衝擊最大，ICE拘留死亡人數也創新高；文中提到居民丈夫被迫返墨、DACA受益人失去簽證，都顯示恐懼擴散。
精華 FAQ
報導指出，美國在2025年出現近半世紀以來首次淨移民人數為負，代表離境移民已超過入境移民，移民占人口比例也首度下滑。
主要原因是川普政府大幅收緊移民政策，限制新移民入境、縮減庇護與難民計畫，並擴大驅逐與拘留措施，使離境人數明顯上升。
西語裔與農業勞工受衝擊最大，ICE拘留死亡人數也創新高；文中提到居民丈夫被迫返墨、DACA受益人失去簽證，都顯示恐懼擴散。
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