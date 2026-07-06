美接納移民精神漸消失？淨移民人數 半世紀以來首落入負值

由移民組成的美國，如今卻對移民關上大門。圖為當年載運移民來美的「五月花號」的複製品。(美聯社)

前總統甘迺迪(John F. Kennedy)曾將美國定義為「移民 國家」，讚揚歷代移民對美國的貢獻；然而，「獨立宣言」發表250周年之際，美國接納移民的精神已逐漸消失。川普總統去年重返白宮 以來，已簽署超過180道行政命令，限制新移民入境並驅逐非公民。

西班牙國家報(El País)引述美國公民 自由聯盟(ACLU)政策與政府事務主任夏哈(Naureen Shah)的說法報導，美國兩黨數十年來支持改革移民制度，但「川普總統利用仇恨、挑撥公民與鄰居的關係，將尋求庇護者視作威脅，這種仇恨如今已成為聯邦政策」。

受川普的移民政策影響，2025年是有紀錄以來的過去50年間，離開美國的移民人數首度超過入境人數；布魯金斯研究所(Brookings Institution)數據顯示，去年的淨移民人數為負1萬人至負29萬5000人之間，不僅是過去半世紀以來首度落入負值，今年也可能延續此趨勢。

官方統計的驅逐出境人數截至2025年12月已達60萬5000人，無論是邊境、難民或庇護計畫都被停止或收緊規範；移民占美國3億4200萬人口的15.4%，此人口比例經過近半個世紀的快速成長後，如今首度下滑。

新澤西州居民茱莉‧莫雷諾(Julie Moreno)的丈夫華雷斯(Neftalí Juárez)去年10月被迫返回墨西哥。她說：「這無疑是一個移民國家，但我感覺他們在這裡並不受歡迎。」

西語裔是受聯邦驅逐移民政策影響最大的族群，西語裔占全美農業勞工的78%。

移民最害怕被關進移民與海關執法局(ICE)拘留中心，今年1月到6月已有20人在拘留期間死亡，2025年的33人更創下20多年來的新高。

國土安全部(DHS)提供1000元至2600元不等的「自我遣返」獎勵金，迄今估計已有190萬人自願離境，但實際數字無法查證。

國會6月再度核准700億元的移民執法預算，加上2025年7月已授權的1700億元，資源大幅擴張。

移民律師李伊(Eric Lee)批評，行政部門「對聯邦法官的裁決抱有敵意，這是美國歷史上從未發生的情況」，指川普試圖「建立獨裁政權」。

最高法院6月維持政府終止35萬海地人與6000敘利亞人臨時保護身分(TPS)的決定，「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)受益人安赫爾(Ángel)因為續簽延誤而失去工作簽證，僅願意以化名受訪的他直言，「這是我第一次感到害怕」。