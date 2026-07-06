華盛頓到尼克森 形塑美國歷史的6場總統演說

前總統詹森說，我們不能拒絕保障每一個人的投票權利，墊定投票權法案的基礎。（美聯社）

在美國250年的歷史中，有六場總統演說影響深遠，銘刻於世人的集體記憶中，歷久不衰。這六篇被認為形塑美國發展進程的演講，分別是華盛頓告別演說、門羅主義宣言、林肯蓋茲堡演說、小羅斯福1933年就職演說、詹森「美國承諾」演說以及尼克森辭職演說。

華盛頓告別演說（1796年9月19日）：美國國父及首任總統華盛頓其實並未公開發表他的演說，而是透過報紙公諸於世。他藉此確立了總統告別演說的傳統，同時開創了一項先例：只擔任兩屆總統。他在演講稿中寫道：「歲月的重壓讓我日益意識到，退休對我來說既是必要的，也是我所期盼的。」

門羅宣言（1823年12月2日）：由於擔心歐洲列強干涉西半球，染指南美洲，門羅在國會發表演說：「我們應該將他們任何企圖將其勢力擴展到西半球任何地區的舉動，視為對我們的和平與安全的威脅。」由此也確立了以他名字命名的外交政策。

在20世紀，多位總統都引用了這項原則，例如甘迺迪處理1962年古巴飛彈危機就援引該政策。川普總統也曾重申這項政策，並將他下令逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛的行動稱為「門羅主義」的例證。

林肯蓋茲堡演說（1863年11月9日）：林肯在於賓州蓋茲堡發表演說，緬懷四個半月前在同一地點陣亡的聯邦士兵。蓋茲堡戰役是南北戰爭中最血腥的戰役，雙方傷亡超過5萬1000人。

林肯在演說中激勵倖存者繼續為「民有、民治、民享的政府永存」奮鬥。林肯這簡短的一句話如今深植美國文化之中，並被銘刻在華府的林肯紀念堂上。

小羅斯福的1933年就職演說（1933年3月4日）：小羅斯福1932年以壓倒性優勢擊敗時任總統胡佛，贏得總統大選，為飽受大蕭條摧殘的美國開啟了新時代。

他在就職演說中直言不諱地承認國家面臨危機，而不是掩蓋真相。他鼓舞人心。他說道：「讓我堅定地表明我的信念，我們唯一需要恐懼的就是恐懼本身-那種無名無義、毫無道理的恐懼，它會麻痺我們，使我們無法將退卻轉化為前進。」。

他在演講中提出了他的「新政」，以擴大公共建設與投資來振興國家經濟。

詹森「美國承諾」演說（1965年3月15日）：在阿拉巴馬州公路巡警與達拉斯警員攻擊民權示威者，造成「血腥星期日」慘劇八天後，詹森發發表演說，譴責暴行，並敦促國會通過「投票權利法」（Voting Rights Act）。他說：「我們不能，也絕不能拒絕保護每一位美國人在他們希望參與的每一次選舉中的投票權利。」

將近五個月後，詹森簽署了具有里程碑意義的「投票權法案」。

尼克森辭職演說（1974年8月8日）：水門案醜聞造成尼克森在國會與公眾間的聲望一落千丈，他選擇成為美國史上第一位辭職的總統。他在電視上發表辭職演說，強調自己「始終努力做對國家最有利的事情。」他說：「我從來都不是一個輕易放棄的人，在任期結束前離開，違背了我所有的本能。但作為總統，我必須把美國的利益放在首位。」

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