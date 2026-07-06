白人至上客國慶日蒙面遊行喊「收復美國」 內政部長稱自由

大約400名白人至上主義團體「愛國者陣線」成員，國慶日傍天在華府國會大廈附近遊行，因發爭議。(美聯社)

獨立紀念日當天，華府 湧入數百名蒙面客；一個白人至上主義團體數百位成員蒙面走上華府街頭遊行，儘管過程平和，卻引發挑釁種族敏感神經的爭議，然而聯邦內政部 長柏根(Doug Burgum)以保護言論自由為由、捍衛這場集會。

根據路透報導，「愛國者陣線」(Patriot Front) 4日在官方Telegram頻道發布影片，顯示旗下400名成員一律身穿藍色襯衫、卡其長褲與同色帽子、白色面罩及太陽眼鏡，浩浩蕩蕩在國會大廈和聯合車站 (Union Station)附近遊行，許多人揮舞著邦聯旗幟，以及各種版本的美國國旗，還不時大喊「收復美國」(Reclaim America)口號。

成立於2017年的「愛國者陣線」以制服、面罩和快閃活動而聞名全國，公開主張「民主辜負這個曾經偉大的國家」，需要進行「徹底重置」，儘管對外宣稱遊行是為國慶活動造勢，卻被視為分裂種族的挑釁行為。

歐巴馬和拜登政府時期擔任國土安全部(Homeland Security Department)反恐與情報官員科恩(John Cohen)痛批「愛國者陣線」刻意包裝成主流團體，實則宣揚白人至上主義和反移民意識形態：「他們膽敢在國慶日和其他國家節日公開發起示威活動，明確反映國內目前已出現白人至上主義危機。」

喬治華盛頓大學(George ⁠Washington University)極端主義研究員鮑加納(Luke Baumgartner)進一步指出，「愛國者陣線」旗幟與20世紀義大利獨裁者墨索里尼(Benito Mussolini)領導的國家法西斯黨(National Fascist Party)非常相似：「他們確實是白人至上主義組織，基本上透過公開現身宣傳活動，無論快閃遊行、散發傳單、抗議或高速公路懸掛標語，全為散播『美國是個純屬白人的國家 』這類訊號。」

不過內政部長伯格接受有線電視新聞網「國情咨文」(CNN State of the Union)節目訪問時，表示雖不認同白人至上主義和反移民立場，卻拒絕譴責「愛國者陣線」國慶遊行，並以國家廣場(National Mall)抗議者反對川普總統也同樣擁有言論自由權利說明，「他們之所以能夠繼續進行抗議，是因為我們國家擁有言論自由。」