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美國連日熱浪已25死 國慶18城市高溫創紀錄

編譯彭馨儀／即時報導
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接著奪命熱浪之後，夏季風暴在全美引發超過540起破壞。新州霍伯肯一棵路樹被強風連...
接著奪命熱浪之後，夏季風暴在全美引發超過540起破壞。新州霍伯肯一棵路樹被強風連根拔起。(美聯社)

極端熱浪與強烈夏季風暴侵襲持續一周，已造成至少25人死亡。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，高溫預警包括東岸、東南部與西南部4000萬人。4日中大西洋(mid-Atlantic)沿岸包括華府、巴爾的摩等至少有18個城市改寫高溫紀錄。費城體感溫度達華氏100至105度。西南部亞利桑納州加州白天最高溫飆114度。紐約市有超過378人因中暑等相關症狀送急診。

接著夏季風暴在全美引發超過540起破壞性陣風報告，奧克拉荷馬州諾曼市(Norman)測得強風時速92哩。國家氣象局(National Weather Service)風暴預報中心(Storm Prediction Center)警告，大西洋中部至德拉瓦州到康乃狄克州沿線有3400萬人面臨洪水警報，紐約市更嚴防每小時2吋的強降雨及城市突發性內澇。

美聯社報導，熱穹(heat dome)籠罩中部與東部多日後轉為強烈雷暴，強風吹倒電線桿並折斷樹木，導致中部、東部及南部近100萬戶家庭與企業斷電。新州遇14年最熱，發現有許多人在沒有空調的民宅身亡，也有部分死於街頭或停放車輛中。

這波熱浪極為反常，紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)創104度新高，打破1966年紀錄；新州大西洋城(Atlantic City)4日飆106度高溫，且3日夜間最低溫也有80度。

5日下午，密西根州與賓州仍有數十萬用戶無電可用。氣象專家預測，克利夫蘭(Cleveland)地區的強雷暴將持續東移，賓州、新州與紐約州面臨嚴重突發性洪水風險。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，強烈雷暴迫使國家廣場(National Mall)「自由250」(Freedom 250)活動緊急疏散數千名群眾，川普總統演說延遲2小時。閃電與煙火同時照亮國家廣場與紐約中央公園(Central Park)等標誌性建築上空。

波士頓、哈特福(Hartford)、哈里斯堡(Harrisburg)取消煙火。

威斯康辛州日內瓦湖(Geneva Lake)一艘載有10人的遊艇在避難過程中突遇強風浪傾覆，船上3名13歲以下、均穿著救生衣的兒童不幸溺斃。

國慶日當晚，惡劣天氣籠罩華府。白宮西廂(左)和鄰近的艾森豪行政辦公大樓(右)上空...
國慶日當晚，惡劣天氣籠罩華府。白宮西廂(左)和鄰近的艾森豪行政辦公大樓(右)上空烏雲密布。(路透)

精華 FAQ

  • 根據報導，這波持續一週的熱浪與夏季風暴已造成至少25人死亡，且死亡案例分布於多個州，顯示災情不僅限於高溫，也與後續強雷暴和停電有關。

  • 東岸、東南部與西南部共約4000萬人受高溫預警影響；華府、巴爾的摩等18城改寫紀錄，費城體感達100至105度，紐約市也有378多人因中暑等症狀送急診。

  • 強雷暴造成逾540起破壞性陣風報告，並引發洪水警報與突發性內澇風險；國家廣場活動疏散、川普演說延後，波士頓等地取消煙火，且近100萬戶一度停電。

熱浪 亞利桑納州 加州

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