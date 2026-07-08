北卡州男稱有「全球最小GG」連排尿都困難 募款2.2萬元做增大手術

美國一名男子在網路上發起募款，希望能募得約70萬元進行陰莖增大手術。示意圖。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

北卡羅來納州的一名男子自稱擁有「世界上最小陰莖」，尺寸只有0.38 英寸（約0.9652公分），這不僅影響到了性生活，甚至連排尿都有困難，被迫長期穿著成人紙尿褲生活。然而，日前他在網路上發起募捐，希望能募得2萬2000美元進行陰莖增大手術。

根據《紐約郵報》報導，38歲的菲利普斯（Michael Phillips）日前在網路平台發起募捐，希望能募到2萬2000美元進行陰莖增大手術，將半永久性的填充物注射到陰莖中。他透露，自己的陰莖尺寸僅有0.38 英寸（約0.9652公分），比一片阿斯匹靈還短，這不僅影響到了性生活，就連排尿都變得極其困難，甚至需要長期穿著成人紙尿褲。

菲利普斯表示，這情況已經嚴重影響到他的自信心和獨立性，醫生也建議他進行手術，以此來改善生活品質。他曾在受訪時說道，學生時期被女同學看到私密部位，還因此遭到嘲笑，導致長時間不敢發展親密關係，雖然之後有進行過幾次性行為，但都因為生理關係而無法順利完成，最終對戀愛完全失去興趣，至今依然保持處男之身，更自嘲自己擁有「全世界最小的陰莖」。

他的情況根據美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的資料，屬於「小陰莖症」，這種病症指的是陰莖長度短於正常值，這類情況通常會在嬰兒或幼兒時期被發現，早期可以透過荷爾蒙治療來刺激生長，使陰莖達到正常長度。

菲利普斯坦言，自己的故事多年來屢次出現在新聞上，雖提高了外界對此病症的了解，卻也加重了他的情感負擔。最後他也提到，自己有努力存錢進行陰莖增大手術，但手術所需的費用龐大，才會在網路上發起募款，希望能獲得外界支持。

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