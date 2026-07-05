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NASA發射太空船 搶救快墜落地球的衛星

編譯盧炯燊／綜合報導
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太空總署計畫利用具有三隻機器手臂的救援太空船「LINK」(右上)，捕捉住快墜落地...
太空總署計畫利用具有三隻機器手臂的救援太空船「LINK」(右上)，捕捉住快墜落地球的「兩燕」觀測衛星，並將其推送到更高軌道。 (NASA示意圖)

太空總署(NASA)上周發射載有三隻機器手臂的太空船「LINK」，企圖挽救快墜落地球的「兩燕」觀測衛星(Swift Observatory)。最新消息指出，LINK已於3日進入軌道，邁向成功又近一步。

美聯社報導，NASA在2004年發射「兩燕」天文衛星，用於觀測「伽瑪射線爆」。服役超過20年後，「兩燕」的燃料已經耗盡，逐漸脫離軌道下墜，近期受到太陽風暴影響，墜落速度進一步加快，若不加以干預，預計在10月時會墜入地球大氣層。

NASA為此耗資3000萬元，委託諾格公司(Northrop Grumman)發射新創太空科技公司Katalyst Space Technologies的救援太空船「Link」，希望在太空軌道上利用三隻機器手臂捕捉「雨燕」後提升其軌道，除可阻止它墜落外，更可延長其服役時間，繼續追蹤及觀測宇宙中一些最劇烈的爆炸，例如伽馬射線暴及恆星爆炸。

搭載LINK的「飛馬座」(Pegasus)小型火箭，6月30日從太平洋馬紹爾群島成功發射，LINK已於3日成功入軌。

重達1.6噸的「雨燕」目前在地球上方224哩處環繞地球飛行。 此次救援計畫的目標是將「兩燕」軌道高度提升150哩，即回到最初設定的軌道高度。如一切順利，雨燕預計在9月恢復對宇宙的觀測。

此次救援行動是與時間賽跑， 因為到秋季時「雨燕」的軌高度會降得太低，將無方法載提升，預計10月時會墜落地球，但極有可能在通過大氣層時燒毀。

從接到NASA委託到正式發射，Katalyst Space僅花了9個月時間便製造出LINK，但惡劣天氣及技術問題，導致發射一再延誤。

Katalyst Space創辦人兼執行長李坤熙(Ghonhee Lee，音譯)表示，「這是一項高風險、高回報的任務，最大的風險始終是甚麼都沒發射，讓『雨燕』在大氣層中燒毀」，而高回報是發射救援機器人努力避免這種風險。

NASA另一個觀測衛星︰哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)目前同樣面臨軌道高度下降速度加快情況，2024年時已呈現單陀螺儀運轉模式，若未能維修升軌，可能在2028年就會墜落地球。

NASA

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