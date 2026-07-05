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大又美法滿周年 高收家庭受惠大

編譯王曉伯／綜合報導　
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川普總統去年7月4日在橢圓形辦公室簽署「大又美法」之後，舉起文件供媒體拍照。(路...
川普總統去年7月4日在橢圓形辦公室簽署「大又美法」之後，舉起文件供媒體拍照。(路透)

川普總統的「大又美法」（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）簽署生效屆滿一周年，在此期間造就了不少贏家與輸家，其中獲利最多的莫過於高收入家庭與企業界，而損失最大的則是使用糧食券的家庭、以及電動車與清潔能源產業。

川普在2025年7月4日簽署OBBBA，白宮發言人帕特爾(Kush Patel)在給哥倫比亞廣播公司(CBS)的電子郵件中指出，這項影響深遠的法案降低了數百萬家庭和企業的稅負，同時透過削減聯邦政府在醫療補助和食品券等項目上的支出來彌補減稅帶來的財政缺口。

共和黨盛讚OBBBA為中低收入家庭減稅，並減少了聯邦計畫中的浪費、欺詐和濫用。民主黨則反駁，OBBBA是透過削減對最弱勢人民的援助來為這些減稅措施提供資金，而且其中許多減稅措施實際上只惠及了高收入家庭和企業。

實際上，OBBBA的影響因收入、年齡、就業狀況以及家庭是否依賴聯邦援助計劃而異。 

最大的受益者是高收入家庭，因為它永久維持了37%的最高個人所得稅率，而不是允許其恢復到39.6%。無黨派智庫美國進步中心(Center for American Progress)指出，美國收入最高的2%納稅人是主要受益者，即年收入超過64萬元的個人和年收入至少76.8萬元的已婚夫婦。

企業是OBBBA中的另一個大贏家，因為該法恢復並永久確立了短期資產投資100%的獎勵性折舊政策。這使得企業能夠立即扣除許多投資的全部成本，從而幫助企業降低稅負。OBBBA案還規定國內研發費用可以立即扣除，這對企業來說又是一大利多。

靠小費維生的服務業勞工也沾到好處。OBBBA的「小費免稅」條款幫助餐廳服務生和理髮師等靠小費為生的勞動者保留更多收入，而「加班費免稅」條款的目標也與之類似。

損失最大的輸家可能是補充營養協助計畫(SNAP)接受者。 OBBBA提高了對包括寄養家庭的年青人、退伍軍人以及無家可歸者接受SNAP的條件限制，預估超過400萬人受影響。

此外，電動車與清潔能源產業也是輸家。OBBBA終止了聯邦政府對電動車的稅賦優惠，並取消了一些清潔能源稅收抵免措施 。

自OBBBA終止電動車稅收抵免以來，電動車銷量大幅下降。根據Cox Automotive的數據顯示，今年以來電動車銷量比去年同期下降了22%。

低收入 共和黨 白宮

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