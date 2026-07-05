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不甩高溫高油價 7220萬人趁國慶連假出遊

編譯盧炯燊／綜合報導
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美國汽車協會(AAA)預估，獨立紀念日假期前後將有創紀錄的7220萬人出行至離家...
美國汽車協會(AAA)預估，獨立紀念日假期前後將有創紀錄的7220萬人出行至離家50裡外的地點，打破去年紀錄，其中6140萬人選擇自行駕車。(路透)

無論是高溫或高油價，都阻擋不住美國人今年國慶假期出遊的興致。美國汽車協會(AAA)預計，國慶日假期前後將有創紀錄的7220萬人出行至離家50哩外的地點，打破去年7180萬人的紀錄。

獨立紀念日是美國一年裡僅次於感恩節假期的第二大駕車出行高峰，儘管汽油價格仍高於歷史水平，但未能阻止6140萬國人在這個假期駕車出遊。估計今個長周末，可望創下國慶日假期歷來第三高的加油站消費紀錄。

另外，根據AAA估算，有585萬人搭乘飛機，另外493萬人搭乘巴士、火車或郵輪出門旅遊。

路透報導，雖然美伊緊張局勢緩和，緩解了大幅上漲的汽油價格，但油價追蹤服務公司GasBuddy預測，今年獨立紀念日全國汽油平均價格為每加侖3.75元，是歷來第二高，僅次於2022年7月4日每加侖4.80元的歷史紀錄。

數據顯示，7月3日的汽油平均價為每加侖3.772元，較去年同期上漲0.627元。

道瓊斯公司(Dow Jones & Company)所屬石油價格信息服務公司(Oil Price Information Service)，首席石油分析師辛奎格拉納(Denton Cinquegrana)認為，美國人的心態是，一旦計畫好假期出遊就不會改變，不管油價高低都無阻他們上路。

GasBuddy的石油分析負責人德哈恩(Patrick De Haan)指出，美伊在簽署停戰備忘錄後一度爆發衝突，但汽油價格依然保持下跌趨勢，預計美國平均油價長期將繼續走低，但短期的情況仍會波動。

荷莫茲海峽恢復油輪航行後汽油價格雖已下降，但川普總統認為降幅不夠，敦促汽油零售商要更積極降低油價。財政部長貝森特也敦促汽油零售商，在獨立250周年期間降低油價。

降低油價的另一做法是增加供應量，美國能源資訊署(EIA)日前表示，在7月4日假期前，汽油供應量每日增加35.6萬桶，達到913萬桶，高於去年同期的每日864萬桶。

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