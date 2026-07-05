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史上最熱國慶日 1.85億人陷高溫警報

編譯彭馨儀／綜合報導
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華府氣溫飆到華氏103度，體感溫度更高達111度，國家公園管理局3日深夜緊急宣布...
華府氣溫飆到華氏103度，體感溫度更高達111度，國家公園管理局3日深夜緊急宣布取消國慶日上午的國家獨立紀念日遊行。就連在林肯紀念堂執勤的治安官員也躲在樹蔭下躲避溽氣。(美聯社)

今年7月4日可能是美國有史以來最炎熱的國慶日。

路透報導，國家氣象局(National Weather Service)發布「熱穹」(heat dome)警告，全美超過1.85億人口處於高溫警報範圍內。

國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，紐約中央公園測得華氏102度高溫，打破2012年以來3位數紀錄；大西洋中部與東北部面臨強烈暴風雨及局部龍捲風威脅。

紐約郵報指出，國家公園管理局(National Park Service)3日深夜宣布取消國慶日上午的國家獨立紀念日遊行(National Independence Day Parade)。華府氣溫華氏103度，體感溫度更高達111度，打破1919年首次測得100度以來的紀錄，也是華府自1981年創辦國慶日遊行以來，首度因天氣因素停辦。市長包瑟(Muriel Bowser)強調以安全為重。

國家廣場(National Mall)的「偉哉美國博覽會」(Great American State Fair)至少有44人因高溫不適接受治療。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，美鐵(Amtrak)限制東北走廊列車在尖峰時段減速並取消部分車次；新澤西運輸局(NJ Transit)設備故障，導致班車延誤或取消。

曼哈頓馬路燙得足以讓鞋底融化黏地，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告極端危險狀態，並首度派出配備護理師的緊急救護專車上街分發飲水、電解質與防曬乳。

高溫造成大量電力需求，嚴厲考驗供電網的能量。聯合愛迪生(Con Edison)公司表示紐約市與威徹斯特郡(Westchester County)一度有1.7萬戶停電。

費城3日氣溫達華氏104度，「向獨立致敬」(Salute to Independence)活動停辦。新州哈登鎮(Haddon Township)、紐約上州華特鎮(Watertown)、馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)國慶活動也都相繼喊卡。

有約西奈山醫院(Mount Sinai)急診部指出，中暑(heat stroke)會造成意識改變與混亂，民眾若出現疑似症狀應立即就醫。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國今年國慶日受到熱穹影響，全國超過1.85億人口處於高溫警報範圍，紐約、華府與費城等地都出現破紀錄高溫，部分地區還伴隨暴風雨與龍捲風威脅。

  • 華府國慶日上午的獨立紀念日遊行首度因天候停辦，費城的向獨立致敬活動也取消；新州哈登鎮、紐約上州華特鎮與馬里蘭州安納波利斯的國慶活動同樣喊卡。

  • 高溫導致交通與供電都受衝擊，美鐵與新澤西運輸局出現班次延誤或取消，紐約與威徹斯特郡也一度有1.7萬戶停電；同時，多名民眾在活動現場因高溫不適接受治療。

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