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美250周年人民真心話 「自由民主」最偉大發明 漢堡最經典

編譯廖振堯／即時報導
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美國人提到美食，認為「漢堡」最經典的位居榜首。(美聯社)
美國人提到美食，認為「漢堡」最經典的位居榜首。(美聯社)

美國獨立250周年之際，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與YouGov網站共同進行調查，邀請美國民眾暢談他們認為自己國家最突出的特質。

美國最棒的是什麼？

當被問及美國生活方式中最棒的部分是什麼時，「人民」以44%遙遙領先，遠勝於「土地、資源、氣候」(20%)、「貿易商業及經濟體系」(17%)、「政府體制」(10%)、「在世界的地位」(9%)。

美國最偉大的發明？

調查也請受訪民眾描述他們認為美國最偉大的發明是什麼。被提及最多的是「自由與民主」，約占16%，其中多為45歲以上的受訪者。其次是「電燈泡和照明設備」(14%)，接著「是網際網路」(10%)；認為網際網路是最偉大發明的多為44歲以下的受訪者。

值得一提的發明還有汽車(6%)、電話(5%)、飛機(4%)，其他諸如醫學、食品和飲料、資本主義、家用電器、空調、武器和軍事、微晶片/電腦、人工智慧等領域，都獲得1%至2%。另有19%表示不知道/沒有/無特定答案。

美國在什麼地方引領全球？

大多數美國人認為「電影和電視」領域是世界一流的(58%)，接著是「科技與創新」(56%)，再來是「音樂」(41%)、「體育」(38%)、「美食」(31%)。

哪種食物最能代表美國？

提到美食，最經典的「漢堡」位居榜首(33%)，「barbecue烤肉」(25%)，上榜的還有「蘋果派」(19%)、「熱狗」(14%)、「披薩」(6%)、「火雞」(2%)、「塔可」(1%)。以年齡層來看，長者更認為蘋果派才是最能代表美國的食物；雖然披薩的得票率低於其他食物，但它在東北地區的得票率高於其他地區。

250周年慶典

約23%的受訪民眾對盛大慶典「非常興奮」，這當中男性高於女性、30歲以下最感興奮(27%)；族裔方面則是西裔(29%)最感興奮。約29%表示「還算興奮」，高達47%的人都屬於「不太興奮/完全不興奮」。

愈期待慶典的受訪者也愈有可能在7月4日於家門口懸掛國旗，但並未過半，48%的受訪者表示會掛上國旗、52%表示不會。各年齡層都是不掛國旗的比率大於會掛國旗，僅65歲以上長者高達58%表示會掛國旗。

精華 FAQ

  • 調查顯示，「人民」以44%居首，遠高於土地資源、商業經濟與政府體制等選項，顯示多數受訪者最珍視的是國民本身，而非制度或地理條件。

  • 最多人認為是「自由與民主」，約16%；其次是電燈泡與照明設備14%、網際網路10%。45歲以上偏好自由民主，44歲以下則更常選網際網路。

  • 漢堡以33%居首，烤肉25%、蘋果派19%居次。至於250周年慶典，23%非常興奮、29%還算興奮，但仍有47%表示不太或完全不興奮。

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