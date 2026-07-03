丹佛西南方野火燒毀160棟建築 數千居民撤離
數個月來的乾燥天氣，加上部分地區冬季降雪量創下歷史新低，造成目前美國西部約有40場未受控制的大型野火持續延燒。在丹佛西南方的「艾斯本園」(Aspen Acres)野火因受變幻莫測的強風吹襲，火勢跨越了科羅拉多州的兩個郡，截至3日已迫使數千居民撤離、摧毀了160多棟建築物。
美聯社報導，消防人員正從普韋布洛水庫(Pueblo Reservoir)汲水以撲滅「艾斯本園」野火。截至3日下午，其擴散面積已達約115平方哩，且控制率為零。
根據普韋布洛郡警長辦公室的說法，非建制社區科羅拉多城(Colorado City)擁有約2200名居民，已被命令全境撤離，比尤拉(Beulah)、萊伊(Rye)、聖伊莎貝爾(San Isabel)等城鎮也收到了撤離命令。
大約50名國民兵士兵3日被派往普韋布洛郡和卡斯特郡(Custer County)，協助在道路檢查站執勤。國民兵還將協助州立公園巡邏員，引進更多船隻以確保船隻遠離汲水作業區域。
在洛磯山脈西側，消防隊已控制了位於科羅拉多州、猶他州邊境的「史奈德」(Snyder)野火約65%的火勢。上周末，該火場有三名直升機消防隊(helitack team)成員不幸被火焰吞噬殉職，另有兩名成員受傷。
截至3日，猶他州西南部的「棉木」(Cottonwood)野火已擴大至約147平方哩，目前是全美面積最大的野火，已摧毀150多棟建築物；東南角的「巴比倫」(Babylon)野火面積也已達到133平方哩，為全美面積第二大，地處偏遠所以建築物破壞較少，但也正蔓延到多個自然景區。猶他州州長考克斯(Spencer Cox)已宣布全面禁止個人燃放國慶煙火。
這場野火在強風推動下迅速擴散，已跨越科羅拉多州兩個郡，迫使數千居民撤離，並摧毀160多棟建築物，災情仍持續擴大。 截至3日下午，艾斯本園野火面積約達115平方哩，且控制率仍是零。消防人員正從普韋布洛水庫汲水，努力壓制延燒火勢。 猶他州的棉木野火與巴比倫野火分別成為全美第一、第二大火場，州長並宣布全面禁止個人燃放國慶煙火，以降低火災風險。
精華 FAQ
這場野火在強風推動下迅速擴散，已跨越科羅拉多州兩個郡，迫使數千居民撤離，並摧毀160多棟建築物，災情仍持續擴大。
截至3日下午，艾斯本園野火面積約達115平方哩，且控制率仍是零。消防人員正從普韋布洛水庫汲水，努力壓制延燒火勢。
猶他州的棉木野火與巴比倫野火分別成為全美第一、第二大火場，州長並宣布全面禁止個人燃放國慶煙火，以降低火災風險。
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