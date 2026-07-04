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富蘭克林沒想過的事 未來學家：美將掀健康、太空、AI革命

編譯廖振堯／綜合報導
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未來學家預測，美國仍會在太空、疫苗、AI等領域領先世界各國。（路透）
未來學家預測，美國仍會在太空、疫苗、AI等領域領先世界各國。（路透）

開國元勛富蘭克林（Benjamin Franklin）在1780年寫給友人的一封信中，述說了他想像中1000年後的美國；但他顯然沒有預見到人工智慧(AI)、基因工程和爭奪太空霸權的出現。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問了幾位「未來學家」(futurist)，探討他們對未來幾個世紀美國面貌的看法。

健康

富蘭克林曾預言人類將活到千歲，「未來今日策略集團」(Future Today Strategy Group)創辦人韋伯(Amy Webb)指出2020年新冠疫苗就是醫學技術突飛猛進的例子，「第一種新冠疫苗的基因序列是在電腦上用大約兩天時間設計的…我們跨越了一個門檻，擁有了生物的讀寫權限，而且mRNA真的有效！」她預言生物學的未來會像是一門工程學科，將像編程一樣培育材料、製造藥物、生產食品，整個行業的運作模式將從提取轉向培育。

太空

新型競賽已然開跑，曾任IBM未來學家、亞利桑納州立大學教授強森（Brian David Johnson）表示人類正在建立一個更強大的網路，如6G、邊緣運算、太空通訊，許多公司激烈競爭也引發太空私有化；SpaceX目前在近地軌道上運行超過1萬顆衛星，幾乎每周還會發射更多。

地緣政治未來(Geopolitical Futures)創始人弗里曼(George Friedman)指出這也改變了戰爭面貌，「烏克蘭戰爭表明，戰爭的打法已經與二戰截然不同了。所有戰爭的根本基礎都是情報，因此近地軌道衛星可以識別目標，將資料傳輸到諸如高機動性火箭炮系統之類的武器，並觸發攻擊。所以過去的問題是誰控制了海洋？現在的問題是誰控制了近地軌道？」

人工智慧

強森表示，AI正使人們重新審視何謂勞動，以及生而為人的意義。他和弗里曼都相信AI帶來的巨大變革就如同過往的流水生產線、網際網路等新技術，「讓機器人和AI去做吧，然後我們就會重新定位如何評價人類。」

但韋伯不認為事情那麼簡單，她認為以往的新技術周期並不能清楚地反映到AI浪潮，人們常常自我安慰「人類總是會適應，每次科技革命都是一開始看起來很可怕，然後最後會變得更好」，這種信念很可貴卻也十分危險。

精華 FAQ

  • 文章認為健康科技將走向工程化與可編程化，從疫苗研發到藥物、食品與材料製造，都可能像寫程式一樣被設計，生物產業也將由提取轉為培育。

  • 因為6G、邊緣運算與太空通訊推動近地軌道私有化，衛星可提供情報並支援攻擊。專家指出，未來關鍵不再是控制海洋，而是掌握近地軌道。

  • 強森與弗里曼認為AI會像工業化與網路革命般重塑勞動與人類定位，但韋伯提醒，不能只靠過去科技循環的樂觀經驗判斷，AI可能更難預測且風險更高。

SpaceX IBM 新冠疫苗

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