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良十四世首次針對祖國發表演說 讚揚美接納移民、又暗批川普

編譯周芳苑／綜合報導
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擁有美籍的天主教教宗良14世，首度針對母國發表演說，讚揚美國接納移民的歷史。（路...
擁有美籍的天主教教宗良14世，首度針對母國發表演說，讚揚美國接納移民的歷史。（路透）

美國慶祝獨立250周年之際，史上第一位美國籍教宗良十四世(Pope Leo XIV)首次對祖國發表演說，讚揚美國接納移民的歷史，並敦促國人實踐「獨立宣言」的理想。

這位美國籍天主教領袖以含蓄方式批評川普總統，他說「美國」一詞之所以成為世界各地自由的代名詞，是因為美國歡迎移民的方式。

良十四世獲位於費城的國家憲法中心(National Constitution Center)頒發自由勳章，他在梵蒂岡透過連線對該中心發表演講，希望美國在慶祝國慶之際，讓開國元勳所秉持的「團結、正義與和平」理想指引美國前進。

教宗良十四世將於4日短暫訪問義大利南部的蘭佩杜薩島(Lampedusa)以紀念美國建國，該島嶼是當年北非難民冒險橫渡地中海前往歐洲的主要入口之一；此行第一站是一處墓地，有許多在地中海航行中喪生的無名墓碑。

隨後，教宗將參觀移民紀念碑「歐洲之門」(Porta d’Europa)，並在以已故前教宗方濟各(Pope Francis)命名的碼頭上為一塊牌匾祈福。

與方濟各一樣，教宗良十四世曾因移民政策與川普發生衝突，他去年11月呼籲美國政府就拘留人員的待遇進行深刻反思，並強烈譴責美、以對伊朗發動戰爭，與川普政府關係進一步惡化。

就在良十四世出訪蘭佩杜薩島前幾天，副總統范斯(JD Vance)表示，梵蒂岡在移民問題上的立場令人不安。

范斯去年5月訪問梵蒂岡，邀請教宗訪問白宮，良十四世迄今未接受邀請。

據報導，川普政府內部人士期望教宗出席7月4日慶祝活動，但美國並不在良十四世2026年海外訪問行程中。

蘭佩杜薩島有約6000名居民，是乘坐簡陋船隻從北非穿越地中海的人們第一站。2014年起，國際移民組織(IOM記錄了數萬名從突尼斯或利比亞出發的移民死亡，近年來抵達義大利南部海岸的人數大減，但死亡事件仍持續發生。

教宗良十四世將在蘭佩杜薩島主持彌撒，並與倖存下來的旅行者、人道主義工作者交談，預定中午過後離開。

精華 FAQ

  • 他在梵蒂岡連線受獎致詞，讚揚美國接納移民的歷史，並呼籲國人以獨立宣言所強調的團結、正義與和平作為前進方向。

  • 因為他提到美國之所以成為自由代名詞，和歡迎移民的方式有關，這與川普強硬移民政策形成對照，也延續他先前對美政府的不滿。

  • 他將主持彌撒、探訪墓地與移民紀念地，並與倖存者及人道工作者交談，藉此紀念地中海移民悲劇並重申對難民的關懷。

良十四世 川普 移民

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