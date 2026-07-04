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獨立宣言寫了「殘酷無情的印第安蠻子」 助長社會歧視原住民

編譯陳韻涵／綜合報導
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美國獨立宣言。（美聯社）
美國獨立宣言。（美聯社）

美國「獨立宣言」簽署250周年，文件中將原住民形容為「殘酷無情的印第安蠻子」(merciless Indian savages)的字眼，一再引發原住民學者、部落領袖與歷史學者檢討。這段文字不只是18世紀的歷史用語，更形塑眾人對原住民的刻板印象，並為賦予土地掠奪、強制同化等政策的道德與政治正當性。

華盛頓郵報報導，24歲的約翰霍普金斯大學(JHU)原住民研究生麥凱琳‧彼得斯(McKaylin Peters)表示，中學時首次在課堂聽到老師朗讀這段文字時感到震驚，班上的原住民同學對望，發現只有他們意識箇中歧視

彼得斯表示，這段文字提醒原住民，美國的建國理念宣稱「人人生而平等」，卻沒有真正納入原住民，而這種鄙視原住民的觀念，至今仍存在教育、政策辯論及社會論述中。

歷史學者指出，「蠻子」一詞不只是反映殖民時代偏見，也助長社會仇視原住民，認為原住民並非擁有主權與權利的民族；德州農工大學(TAMU)一篇2022年的研究認為，「獨立宣言」的描述強化這種負面形象。

對許多原住民而言，這段文字象徵條約未履行、土地被奪與文化遭壓迫的歷史；另有人重新詮釋這個詞，將它印上T恤、刺青或當作樂團名稱，視為堅韌與自我賦權的象徵。

史密森尼學會(Smithsonian Institution)的博物館與文化次長葛洛佛(Kevin Gover)表示，許多原住民如今以黑色幽默重新詮釋這個稱呼，同時紀念祖先在殖民壓迫時期延續文化與族群的韌性。

麻州萬帕諾格(Mashpee Wampanoag)部落成員迪茲(Hartman Deetz)則指出，原住民曾協助早期歐洲移民生存，最終卻被掠奪土地。他認為，「獨立宣言」的措辭是在替殖民者對原住民的作為尋找正當性，而這種思維至今仍反映在礦產開發、土地利用等爭議上。

學者指出，這段文字由開國元勳傑佛遜(Thomas Jefferson)等人納入「獨立宣言」，主要是為了凸顯英王喬治三世(George III)煽動原住民攻擊殖民者，強化獨立的政治訴求。

諷刺的是，傑佛遜後來在「維吉尼亞紀事」(Notes on the State of Virginia)中，曾以相對正面的觀點描述原住民的品格。

國會圖書館(Library of Congress)歷史學者認為，「獨立宣言」的本質是政治宣傳文件，因此採用較激烈措辭。

精華 FAQ

  • 引發批評的是「殘酷無情的印第安蠻子」這段文字。原住民與學者認為，它把原住民描繪成野蠻威脅，並長期強化外界對原住民的負面刻板印象。

  • 學者指出，這句話不僅反映18世紀殖民時代偏見，還為土地掠奪、強制同化與排除原住民主權提供道德藉口，影響延續至今的政策與公共論述。

  • 部分原住民把這個稱呼重新詮釋，印在T恤、刺青或作為樂團名稱，視為黑色幽默與自我賦權；但也有人將其視為殖民壓迫與失土歷史的提醒。

原住民 歧視 華盛頓郵報

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