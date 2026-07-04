熱浪年年來 全球經濟長期結構面臨「烤」驗

麻州石漢姆市一處告示牌通知，因為「太熱」而關閉老人委員會的穀倉活動中心。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 全球熱浪愈發頻繁，已從單一氣候事件升級為長期經濟風險，衝擊美歐假期、能源、勞動與物價，並隨氣候變遷持續擴大。

近來席捲歐美的熱浪 ，顯示高溫天候愈來愈頻繁，也凸顯全球暖化正成為全球經濟的長期拖累因素，演變為相當於人口老化的結構性風險。

在美國迎接國慶假期之際，國家氣象局(NWS)發布的高溫預警，涵蓋超過1.5億人居住的地區，擾亂了許多人的假期安排，戶外活動取消，旅客避開會直接日曬的地區。

高溫也帶動美國電價飆漲，能源資訊局(EIA)數據顯示，新英格蘭 地區的躉售電價已暴漲超過240%，紐約市躉售電價漲一倍，甚至東北部、中西部及南部地區超過15萬戶家庭停電。

在歐洲，世衛組織(WHO )估計，最近的熱浪在一周內導致1300多人喪生，多數是老年人。極端高溫會限制工作和擾亂交通，從而抑制經濟活動。

荷蘭國際銀行(ING)總體研究部門主管與德國首席經濟學家布澤斯基指出，歐洲破紀錄高溫的熱浪已從單純的天候事件，轉變為會撼動當地經濟的總體經濟因素。

他指出，高溫相關風險過去都被認為是南歐的問題；但最新數據顯示，在歐洲各國2030年前因炎熱天候所致的累計經濟損失中，德國可能排第三，原因不是德國天氣和南歐一樣熱，而是基礎建設、房屋、以及營建和物流等勞力密集產業，全都是為了更涼爽的天候所打造的，始終未能適應新的天氣趨勢。

研究推估，去年歐洲熱浪和洪災的經濟衝擊為430億美元，約占國內生產毛額(GDP)的0.26%。雖無法與新冠疫情封鎖導致GDP在2020年萎縮6.1%的影響相提並論，但隨著熱浪變得愈來愈頻繁，經濟損失也將隨之增加。若下一波熱浪緊接到來，遭延誤的建築計畫將更加拖延。

極端高溫的真正問題，在於這些衝擊的累積效應。各國修復受損的基礎設施、維持資源緊俏的緊急服務，及在學校安裝空調，都會擠壓預算。

極端天候也會衝擊農業生產並推升食品價格，從而提高通膨。歐洲央行(ECB)先前推算，熱浪與乾旱可能拉抬糧食通膨0.4-0.9個百分點，但這個影響可能在30年後增加一倍。