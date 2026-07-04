我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

美普及率逾9成、歐洲2成…「冷氣落差」讓歐競爭力處劣勢

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲科索伏一戶民宅正在裝設冷氣。(路透)
歐洲科索伏一戶民宅正在裝設冷氣。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

專欄指出歐美「冷氣落差」使歐洲在熱浪下更脆弱，家庭與企業受高溫衝擊，恐損及生產力與GDP，關鍵在電網升級。

氣候科技公司高階主管Taco Engelaar在「財星雜誌」撰發專欄，直陳「冷氣(空調)落差」(AC gap)已經令歐洲的經濟競爭力處於劣勢。他說，美國家庭冷氣普及率逾九成，而歐洲平均僅20%，如此巨大的差距，在氣候變遷導致極端熱浪頻繁的環境下，他相信，缺乏冷氣嚴重影響勞動力生產力，嚴重可導致企業停擺。「冷氣落差」已經成為歐洲的經濟負債。

Engelaar要讀者想像這樣的情境：美國盛夏的一天，烈日當空。你在涼爽舒適的房間裡一夜好眠後醒來，前往工作場所，公司的室溫也經過調節，有利於保持專注。除非午休時走到戶外散步，你幾乎完全不受高溫影響。

同樣炎熱的夏日，你如果身處一座普通的歐洲城市。情況會是，你在翻來覆去、難以入眠的一夜後醒來，身體黏膩、渾身不舒服，還沒出門就開始擔心接下來的通勤。擠在擁擠的車廂裡，極端高溫使城市交通基礎設施不堪負荷，你又得忍受漫長的誤點。如果你有幸在家工作，大多也只是有電風扇緩慢地將室內的熱空氣吹來吹去。

Engelaar強調，造成這兩種截然不同生活體驗的根本差異，就是冷氣。

他指出，歐洲現在是全球升溫速度最快的大陸，卻平均只有20%的家戶有冷氣，英國的比率更不到5%。

在多數尚未普及冷氣的國家，熱浪已愈來愈經常迫使學校停課、企業營運受阻，也讓人們無法發揮最佳工作表現。雇主不得不調整工時，以保護員工免於酷暑危害。這種對氣候的脆弱性，不只是生活上的不便，更已成為經濟競爭力面臨的重大威脅。

Engelaar說，美國早在幾十年前，就已經建立起因應高溫的解決方案，現在約90%的住宅配備冷氣。因為美國向來氣候較炎熱，住宅與建築物在設計時，就會留意考量高溫環境；反觀歐洲，多數建築早年原本是為另一種氣候條件而打造，而現在面臨氣溫持續攀升。

數據顯示，未來四年內，歐洲整體國內生產毛額(GDP)最高可能因高溫相關損失，而減少7%。這還不包括對人命造成的更巨大代價。僅最近這一波熱浪，就已造成超過1000人死亡。

歐洲要普及冷氣，電網負荷是最大關鍵。美國早已將大規模冷氣設備納入既有電網系統；然而歐洲卻是要在一個早已超載的電網之上，試圖再新增大量冷氣設備。如果數十萬台高耗電冷氣同時接入電網，很可能讓本已脆弱的供電系統瀕臨崩潰。

Engelaar表示，歐洲的解決方案是，必須加速供電基礎設施的規劃，讓基礎設施更先進、更智慧，能精確找出電網最脆弱的區域，評估大量安裝冷氣將如何影響供電，並判斷可以進行哪些改善措施，來釋放足夠容量，支援新的電力連接需求。

他強調，大西洋兩岸其實都擁有足以支撐冷房需求的再生能源，但若要真正發揮作用，歐洲與美國的電網本身仍需要進行大規模升級。

精華 FAQ

  • 指美國冷氣普及率逾九成、歐洲平均僅兩成的巨大差距；在全球升溫與熱浪頻仍下，這使歐洲民眾與企業更難抵禦高溫，並削弱整體經濟競爭力。

  • 因為高溫會讓人睡不好、通勤更痛苦，辦公與學習也難維持效率，甚至迫使學校停課、企業調整工時或停擺，進一步拉低生產力並增加經濟損失。

  • 最大挑戰是電網負荷不足。歐洲電網本已偏脆弱，若大量高耗電冷氣同時接入，可能引發供電風險，因此必須先加速升級更智慧的基礎設施。

熱浪 氣候變遷

上一則

熱浪年年來 全球經濟長期結構面臨「烤」驗

下一則

獨立宣言寫了「殘酷無情的印第安蠻子」 助長社會歧視原住民

延伸閱讀

歐洲人想裝冷氣 從鄰居到政府都得點頭 還可能打官司

歐洲人想裝冷氣 從鄰居到政府都得點頭 還可能打官司
熱浪來襲誰還談氣遷？歐洲極右力推冷氣 綠黨也「打破禁忌」承認該裝

熱浪來襲誰還談氣遷？歐洲極右力推冷氣 綠黨也「打破禁忌」承認該裝
歐洲熱浪「超額死亡」逾1300人 法國冷氣太少被笑 官員火大回嗆

歐洲熱浪「超額死亡」逾1300人 法國冷氣太少被笑 官員火大回嗆
歐洲高溫改變消費習慣 美的、海信等中國家電廠迎新商機

歐洲高溫改變消費習慣 美的、海信等中國家電廠迎新商機

熱門新聞

賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與工作應有所區隔。（美聯社）

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

2026-06-30 09:04
社安局宣布修改若干社安金的以現金卡的直接支付方式，由五三銀行取代目前使用的聯信銀行舊卡(見圖)，但發錢日不變。(取自社安局網站)

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

2026-06-28 05:30

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐