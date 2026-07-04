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美熱穹發飆地區 300萬戶沒冷氣 弱勢家庭面臨酷熱風險

記者顏伶如／綜合報導
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密西西比州的一名房主(右)自豪地展示她新安裝的空調。(美聯社)
密西西比州的一名房主(右)自豪地展示她新安裝的空調。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國熱穹來襲，多地高溫濕度創高，約三百萬戶家庭缺乏冷氣，弱勢族群與老年人面臨更嚴重的中暑與致死風險。

華盛頓郵報3日報導，根據國家氣象局(National Weather Service)與人口普查局(Census Bureau)數據分析，本周「熱穹」(heat dome)現象將到達尖峰的地區，大約有300萬戶家庭沒有冷氣，弱勢族群可能曝露於嚴重高溫或極度高溫的危險。專家指出，家裡有冷氣有時並不夠，某些民眾可能在熱浪來襲時擔心電費而沒有一直開冷氣，或者在冷氣壞掉之後沒錢修理。

報導指出，根據國家氣象局與人口普查局資料分析，全國有93%家庭裝有冷氣，本周面臨高溫風險的地區裡有96%家庭有冷氣，但「熱穹」現象導致中西部、大西洋沿岸中部、東北部氣溫與濕度本周末同時飆升，某些地區沒有冷氣的家庭比率超出平均。

根據人口普查局數據估計，密西根州韋恩郡(Wayne County)平均每十戶家庭就有一戶缺乏空調，換算起來約6萬3115戶。在俄亥俄州凱霍加郡(Cuyahoga County)則有7.5%家庭沒有冷氣，大約4萬1555戶。紐約州蒙諾郡(Monroe County)12%家庭沒冷氣，約有3萬8923戶。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)副教授馬德里加諾(Jaime Madrigano)說，冷氣的取得與使用非常重要，「當面對高溫致死率的狀況時，冷氣是目前唯一已知獲得證明有效且能救命的策略之一」。

本周底特律最高溫度估計達到華氏105度(約攝氏40.5度)，但全市約17%家庭沒有冷氣，約3萬7000戶，某些社區則有五分之一房屋沒冷氣。

密西根大學(University of Michigan)都市與區域規化教授拉森(Larissa Larsen)說，底特律大約三分之一居民住在屋齡80年或更久的房屋，由於這些房屋缺乏妥善的隔熱設施或較新的窗戶，炎熱天候底下房屋可能變成「蓄熱陷阱」；某些房屋是磚塊建造，磚塊白天吸熱，晚間則釋放熱量，這些因素導致即使裝了冷氣也無法高效運作。

哥倫比亞大學醫學中心(Columbia University Medical Center)急診醫學教授泰德斯契(Christopher Tedeschi)說，老年人出現高溫相關疾病的風險較高，部分原因在於隨著年齡增長，身體降溫效率變低。而且老年人可能獨居，或正在服用干預身體自我調降溫度能力的藥物。他說，很多老年人獨自居住，或者白天可能有人幫忙但晚上獨處，如果夜間極度炎熱，對老人非常危險。

馬德里加諾指出，很多人為了水電費帳單而煩惱，這是美國當今面臨的迫切危機，「你可能要在食物、藥物或冷氣之間做出選擇，而餵飽家人則顯得更要緊」。

精華 FAQ

  • 報導指出，受影響最明顯的是中西部、大西洋沿岸中部與東北部，底特律等地也出現極端高溫；當地不只氣溫升高，濕度也同步攀升，讓體感更危險。

  • 專家表示，有人會因擔心電費而不敢長時間開冷氣，也有人在冷氣故障後無力維修；若住在老舊、隔熱差的房屋，空調效能也會大幅下降。

  • 老年人、獨居者與低收入家庭風險最高，因為降溫能力較差、夜間可能無人照應，且常在食物、藥物與冷氣費之間掙扎，容易延誤避暑與就醫。

俄亥俄州 華盛頓郵報 熱浪

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