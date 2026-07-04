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新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲才能動用

編譯尤寶琪／綜合報導
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川普政府為美國兒童創設的「川普帳戶」於7月4日開通，財政部將在這天將1000元補...
川普政府為美國兒童創設的「川普帳戶」於7月4日開通，財政部將在這天將1000元補助金存入每個新生兒的帳戶。(路透)

川普政府將在獨立250周年紀念日當天開通「川普帳戶」(Trump Accounts)，目標在提升美國兒童未來的經濟獨立性。

在川普第二任期內出生的任何嬰兒，其父母都可以開設這個專門投資帳戶，並自動獲得政府提供的1000元；在2026年底前未滿18歲的兒童青少年也可以開設帳戶，但將無法獲得1000元。這些帳戶將於7月4日開始接受存款，財政部也計劃在同一天發放1000元補助金。

這筆補助金，以及其他由雇主、慈善機構和親屬存入的資金，都會由私人公司投入股票市場；孩子們要等到滿18歲才能動用這筆錢，而且只能用於諸如支付房貸或學費等特定用途。

除了政府提供的1000元之外，另有億萬富翁也加入資助這些帳戶的行列。戴爾科技(Dell Technologies)創始人兼執行長戴爾(Michael Dell)與其妻子蘇珊(Susan)就承諾捐贈62.5億元，給不符合政府1000元補助條件的孩子之帳戶。川普7月1日在自家社媒「真實社群」(Truth Social)上宣布，美光科技(Micron Technology)執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)將捐贈2.5億元。

川普寫到，這筆捐款「將在我們慶祝美國獨立250周年之際，幫助這些優秀的孩子們開啟美國夢！這項巨額投資將幫助數百萬美國兒童和家庭擁有一個良好的開始，並賦予他們真正的財務保障」。

川普在同一篇貼文中宣布，該計畫「取得了巨大的成功」。根據美國財政部(Treasury Department)統計，目前已有550萬名兒童開設了帳戶，其中140萬名兒童符合獲得1000元補助的資格。這些帳戶中約86%是由年收入低於20萬美元的家庭開設的。

川普帳戶在民眾普遍擔憂生活成本之際，應運而生。聯準會通膨指標在5月升至三年來的新高，當時正值美伊戰爭期間汽油價格飆升；川普就職以來，食品價格也持續上漲；再加上許多美國人都面臨像是醫療補助(Medicaid)和聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program)等社會安全計畫的調整。

精華 FAQ

  • 該帳戶自7月4日開始接受存款，財政部同日發放1000元補助。只有川普第二任期內出生的嬰兒，父母開戶後才可自動領到這筆政府資金。

  • 2026年底前未滿18歲的兒童青少年也能開戶，但不能領取政府提供的1000元。這類帳戶主要讓家庭、企業或慈善機構自行存款，以累積未來資產。

  • 帳戶資金會由私人公司投入股票市場，包含政府補助與其他捐款。孩子必須年滿18歲才能動用，而且只能用於房貸、學費等特定用途。

川普 財政部

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