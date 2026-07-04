謝免關稅 比利時贈川普「自由250」金戒 鑲嵌數百顆鑽石估值3.5萬

比利時鑽石產業界送給川普總統的巨大金戒指。(美聯社)

代表比利時鑽石產業的公私合營機構「安特衛普世界鑽石中心」（AWDC）為感謝川普 總統豁免關稅 ，特製一枚鑲嵌321顆鑽石、56顆藍寶石、13顆祖母綠和6顆紅寶石的巨大金戒指，送給川普。日前在布魯塞爾舉行的美國獨立250周年紀念活動上，川普以預錄影片致辭：「非常感謝我的安特衛普朋友贈送這枚華麗的『自由250』戒指。」

美聯社報導，獨立珠寶商透露，這枚戒指估價為2萬5000至3萬5000元。多位美國倫理專家表示，川普此舉打破了白宮 數十年來避免接受此類饋贈的慣例。

與中東富國卡達捐贈4億元波音747飛機做為川普新「空軍一號」專機的大禮相比，這枚金戒指的價值小多了，卻鮮活彰顯出各國人士試圖透過贈送豪禮，討好或巴結這位美國總統。

這枚金戒指的大小相當於一隻手表，指環以數十顆鑽石在黃金星條旗旁拼出兩個大大的字母「T」及「1776」 和「2026」；數十顆鑽石環繞著數字「45」 和「47」 ，構成超人標誌形狀；在鑽石鑲嵌的閃亮「250」 數字下方，有隻鑽石雄鷹持紅寶石盾牌，爪握祖母綠橄欖枝，戒面還以18K金刻上「250 YEARS USA」字樣；內側刻有「安特衛普為唐納德·約翰·川普打造」。

金戒指本周已交給美國駐比利時大使懷特(Bill White)，由他轉贈川普。白宮官員3日表示，戒指尚未送到川普手中。

川普去年4月發起貿易戰，讓全球鑽石貿易樞紐、有數百年鑽石產業歷史的安特衛普處境艱難。但去年9月，AWDC發言人表示，安特衛普每年向美國出口價值逾20億元的拋光鑽石，已爭取到零進口關稅。

安特衛普AWDC主席默塞爾(Isidore Mörsel)代表致贈戒指時表示，「願這枚戒指時刻提醒我們，真正的夥伴關係有如最上等天然鑽石，在壓力下形成，歷經時間考驗，並以信任為基礎，綻放最耀眼光芒。」

美國總統接受國內外禮物時，有很大的自由裁量權，可自行決定禮物是送給自己或國家。只有來自外國政府的饋贈例外；根據憲法中的「外國酬金條款」，未經國會同意，總統不得接受此類饋贈；若總統想保留此類饋贈，可用個人資金全額支付給財政部。