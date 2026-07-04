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川普政府草案 禁止醫院對折扣藥多收費 一年可省11億

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普政府計畫禁止參與聯邦折扣藥物「340B計畫」的醫院，向聯邦醫療保險計畫(Me...
川普政府計畫禁止參與聯邦折扣藥物「340B計畫」的醫院，向聯邦醫療保險計畫(Medicare)病患收取遠高於藥品折扣成本的費用，平均每人每年可減少約800元自付額。(美聯社)

川普政府3日提出新草案，計畫禁止參與聯邦折扣藥物「340B計畫」的醫院，向聯邦醫療保險計畫(Medicare)病患收取遠高於藥品折扣成本的費用，並調降醫院向聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)申請的藥品核銷金額。政府估算，新制若於明年上路，俗稱紅藍卡340B計畫受益人平均每年可減少約800元自付額，所有病患一年可節省約11億元，未來十年可望累計省下約200億元。

美聯社報導，340B計畫允許服務低收入病患的醫院，以折扣價格採購門診處方藥；依照現行制度，醫院仍可依照一般標準向保險申請給付，不僅從中賺取差價，也讓患者承擔更高的醫療費。

政府在草案中以攝護腺癌藥物「柳菩林」(Lupron Depot)舉例，醫院可用約700元購入一劑藥物，卻向聯邦醫療保險申請核銷約4000元，還能從病患的自付額中再賺1000元，總收入遠高於藥品成本。

新規定將把參與340B計畫醫院的聯邦醫療保險核銷上限，訂為藥品平均銷售價格扣除33.4%，讓報酬總額減少約40%，以更貼近醫院實際採購成本，降低病患負擔。

川普政府表示，此舉有助抑制醫療支出，減輕家庭及政府財政壓力。

不過，美國醫院協會(American Hospital Association)強烈反對此提案，認為新制將衝擊醫院財務與社區醫療服務。

美國醫院協會公共政策分析與發展資深副總裁湯普森(Ashley Thompson)說：「這項提案將降低醫院維持必要服務並保障仰賴340B計畫病患取得可負擔醫療照顧的能力。」

多年以來，340B計畫向來是醫院與製藥產業遊說的攻防焦點。

川普政府2018年第一任期間曾推動類似改革，最高法院於2022年裁定，不得對340B醫院另訂專屬核銷標準；2025年4月，川普回任總統後，再次簽署行政命令，要求調查醫院藥品採購成本，本次新規定即根據調查結果所提出，若完成法規程序，預計2027年初生效。

精華 FAQ

  • 草案主要禁止參與340B計畫的醫院，向Medicare病患收取遠高於折扣成本的藥費，並下調相關藥品核銷金額，使報酬更接近實際採購成本。

  • 政府估算，若新制明年上路，340B計畫受益人平均每年可少付約800元，所有病患一年合計可節省約11億元，十年累計約200億元。

  • 美國醫院協會認為，新制會壓縮醫院靠藥品核銷取得的收入，進而影響財務穩定，並削弱醫院維持必要服務與提供可負擔醫療的能力。

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