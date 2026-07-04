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內線交易？川普股市「掃貨」時機精準 引發倫理監督團體關注

編譯季晶晶／綜合報導
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去年4月9日下午川普宣布暫停部分關稅措施，美股隨即強勢反彈，紐約證券交易所一名營...
去年4月9日下午川普宣布暫停部分關稅措施，美股隨即強勢反彈，紐約證券交易所一名營業員閉目嘆息。此前川普名下的投資帳戶趁著股市重挫逾12%，逢低大舉進場「掃貨」327檔股鋪，(路透)

美國總統川普2025年4月宣布「解放日」關稅，引爆全球金融市場劇烈震盪。但最新財務揭露文件顯示，川普名下的投資帳戶趁此時大舉進場「掃貨」，隔天他先喊出「現在是絕佳的買進時機」，當天下午再宣布暫停部分關稅措施，美股隨即強勢反彈。

這波瘋狂買股發生在川普4月2日於白宮玫瑰園宣布全面性關稅計畫之後。4月8日，史坦普500指數跌破5000點，距熊市門檻僅一步之遙，短短四個交易日指數累計重挫逾12%。

但川普當天買進327檔股票，是去年第11個繁忙的買股日，買入量高達全年平均每日約62筆買進交易的逾5倍，加碼標的主要集中在遭關稅衝擊最重的大型科技股。

根據揭露資料，川普分別買進10萬至25萬元的蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟及Nvidia輝達(另稱英偉達)股票，均屬「美股七雄」成員。隔日政策轉向後，它們均出現大幅反彈。蘋果4月9日勁揚逾15%，寫下1998年以來最佳單日表現；輝達也跳漲近19%。

川普投資帳戶去年共進行逾21000筆交易，日均交易金額約420萬美元，交易頻率遠高於一般投資人。部分市場人士認為，這種操作模式類似透過頻繁換股降低資本利得稅的策略。

川普名下帳戶在重大政策宣布前後交易量暴增，並持有後來獲政府政策支持企業的股票，也引發倫理監督團體關注。

例如去年8月18日，川普投資帳戶創下全年最大交易日，單日交易金額超過7500萬元，大舉買進輝達、Meta、微軟等科技股，以及至少25萬元的英特爾股票。數天後，川普宣布政府將取得英特爾約10%股權。該公司股價此後上漲逾370%。

此外，他就職後不久開始布局礦業圈外鮮為人知、總部在拉斯維加斯的稀土生產商MP Materials股票。川普帳戶透過8筆交易，持續買進價值2.2萬至15.5萬元的MP Materials股票。稀土市場長期由中國主導，華爾街普遍認為難以投資。不過，去年7月，川普政府宣布取得該公司15%股權後，該股股價飆升，川普帳戶隨即出脫部分持股，申報資本利得10萬至100萬元之間。

2025年7月，白宮宣布「AI行動計畫」當天，川普有個帳戶買進買進博通、Alphabet、亞馬遜、蘋果、微軟及Nvidia等大型科技股，總投入約600萬至3000萬元。

川普否認介入交易決策，指投資帳戶均由外部財務顧問管理。他表示總統權力影響層面太廣，幾乎任何投資都可能被外界視為利益衝突。白宮發言人凱利也強調，總統所有資產均由獨立第三方金融機構全權管理，不存在利益衝突。

精華 FAQ

  • 在4月8日市場大跌時，川普名下帳戶大舉買進327檔股票，重點落在蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟與輝達等大型科技股，顯示其進場時點與市場低迷高度重疊。

  • 因為多筆交易發生在重大政策宣布前後，且買入標的後來都因政府政策受惠而上漲，讓外界懷疑是否利用職權資訊或政策方向，形成不當利益衝突的疑慮。

  • 川普表示自己未介入交易決策，投資由外部財務顧問管理；白宮也強調總統資產由獨立第三方機構全權管理，因此不存在利益衝突。

川普 美股 關稅

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