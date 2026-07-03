瘋世界盃 全美最大維德角裔社區 麻州布洛克敦市宵禁

麻州布洛克敦市的維德角僑民為祖國足球隊的表現狂歡，市府宣布32強賽後宵禁。(路透)

人口不到10萬的麻州布洛克敦市(Brockton)有全美最大的維德角 (Cape Verde)移民社區，市府宣布在維德角3日的世界盃 賽實施宵禁 ，並請求國民兵支援，避免樂極生悲發生暴力或憾事。宵禁時間為3日晚間10時至4日凌晨5時，適用布洛克敦部分地區。

美聯社報導，西非島國維德角今年首度晉級世界盃，3日於32強淘汰賽中迎戰勁旅阿根廷。

布洛克敦市長羅德里格斯(Moises Rodrigues)於1日在記者會上宣布，將於賽事前夕實施「臨時安全宵禁」，「旨在保護公共安全，減少與賽後慶祝活動相關的犯罪活動，並讓警察、消防和緊急救援人員能夠有效維持秩序，因應緊急情況。」

過去幾周，每逢維德角在世界盃中獲勝，數千民眾便湧上市中心街頭，揮舞旗幟、載歌載舞，狂歡慶祝到深夜。

根據宵禁規定，晚間7時後，禁止民眾進入供應酒精飲品的場所，餐館最後點餐時間為晚間9時30分。

警方指出，近期世界盃後慶祝活動多次演變成槍擊、銳器刺人等暴力事件，市政府已請求國民兵支援；布洛克敦聯邦急難管理局局長胡克(Steve Hooke)證實，布洛克敦市府已向國民兵提出支援請求，但拒絕說明行動細節，也不證實相關請求是否核准。

布洛克敦市的居民約20%是維德角裔，該社區常被稱作維德角的「第11個島」。

維德角今年在世界盃賽事中屢創佳績，僑胞歡欣慶祝，賽後在布洛克敦市總是能見到慶祝人潮；市府官員多次強調，絕大多數慶祝活動屬於和平性質。

不過，警方坦言，近期部分慶祝活動確實傳出零星暴力事件。

布洛克敦警方統計，世界盃賽事後的慶祝活動中，至少已有九人因槍擊事件受傷，另有多人在持刀傷人案件中濺血。調查人員已公布多起槍擊案的監視器畫面。

市府官員表示，宵禁對象不包括急救人員，以及往返工作地點或就醫途中的民眾，同時也將尊重憲法第一修正案保障的活動，包括新聞採訪工作。

布洛克敦警察局長佩雷斯(Brenda Perez)指出，警力吃緊，過去幾次慶祝活動期間，警局都仰賴麻州州警、普利茅斯郡(Plymouth)警長辦公室及鄰近警局的人力支援。

麻州布洛克敦市的維德角僑民為祖國足球隊的表現狂歡，市府宣布32強賽後宵禁。(美聯社)