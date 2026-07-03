我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

因應聯邦修改計畫 新州將向員工用白卡的企業收費 他州擬跟進

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
若對雇用領有白卡員工的公司收費，可能會降低公司錄用低收入戶的意願。（本報資料照片...
若對雇用領有白卡員工的公司收費，可能會降低公司錄用低收入戶的意願。（本報資料照片）

由於聯邦政府修改俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)政策內容，導致各州支出增加，新澤西州決定開徵新費用。州政府將向員工使用白卡計畫而不是由雇主提供醫療保險的公司收費；其他州也在考慮採取類似措施。

新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)6月30日簽署新法，將對至少有50名員工參加白卡計畫的雇主收費；州政府上周通過的預算案指望今年可以因此籌得1億4500萬元。

根據新方案，州府將向擁有50至249名白卡受益人(包括員工及其家屬)的公司，按人頭收取年費，每人年費自325元起跳。擁有500名以上白卡受益人的雇主，每人年費最高可達725元。

美聯社報導，民主黨州議員和州長薛瑞爾認為，新費用可以幫忙支付聯邦和州政府聯合提供的低收入居民醫療保險計畫的開銷。支持者並指出，此舉關乎公平，因為雇主可從部分低收入員工享有的醫療保險中受益。

但商業團體表示反對；部分自由派政策組織也不贊成。新州工商業協會政府事務長埃米霍茨(Christopher Emigholz)表示，「如果員工拒絕雇主提供的福利，選擇加入白卡，雇主其實無法控制，結果卻因員工個人選擇而受罰，這不公平。」

自由派智庫「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)衛生政策分析師盧肯斯(Gideon Lukens)則表示，新收費可能導致企業減少雇用低收入家庭員工。企業決定雇用或裁員對象、選擇辦公地點或雇用多少員工時，都可能受到這項政策影響。這項措施還可能降低員工加入白卡的意願；因為他們知道，一旦加入白卡，就會相對減少自己對雇主的吸引力。

其他各州方面，加州本周通過的法案已指示州府向州議會提交明年開徵類似費用方案。科羅拉多州和俄勒岡州議會的參議會或眾議會今年通過類似提案，但最終並未成為法律。華盛頓州也提出類似法案。康乃狄克州民主黨州長拉蒙特(Ned Lamont)呼籲採取類似措施，準備將此構想納入兩年後生效的州預算案。

新澤西州準備對雇用享有白卡員工的公司收費，其他州有意跟進。圖為新州州長薛瑞爾。（...
新澤西州準備對雇用享有白卡員工的公司收費，其他州有意跟進。圖為新州州長薛瑞爾。（美聯社）

精華 FAQ

  • 主要針對至少有五十名員工或家屬參加白卡計畫的雇主，依白卡受益人數按人頭收費。人數介於五十至二百四十九人的公司，每人年費自三百二十五元起。

  • 新州預算案估計，這項新費用今年可為州庫帶來約一億四千五百萬元收入，用以協助支付聯邦與州政府共同承擔的低收入醫療保險成本。

  • 反對者認為，員工是否選擇白卡並非雇主能控制，卻要因此付費不公平；也有人擔心企業會因此減少雇用低收入者，甚至影響選址與招聘決策。

白卡 新州 新澤西州

上一則

各地應對高溫 若干博物館供免費避暑 水上樂園延長開放

延伸閱讀

詐騙白卡、安寧照護65億元 455人被控 高達90名醫療專業人員涉案

詐騙白卡、安寧照護65億元 455人被控 高達90名醫療專業人員涉案
退雇主健保覓替代方案 省錢但有風險

退雇主健保覓替代方案 省錢但有風險
印州公平法案7/1上路 雇用無證客恐永久撤照

印州公平法案7/1上路 雇用無證客恐永久撤照
兒童照護稅務優惠可為家庭、企業省錢 但少有人利用

兒童照護稅務優惠可為家庭、企業省錢 但少有人利用

熱門新聞

美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路透)

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

2026-06-25 22:02
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與工作應有所區隔。（美聯社）

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

2026-06-30 09:04
社安局宣布修改若干社安金的以現金卡的直接支付方式，由五三銀行取代目前使用的聯信銀行舊卡(見圖)，但發錢日不變。(取自社安局網站)

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

2026-06-28 05:30

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外