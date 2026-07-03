因應聯邦修改計畫 新州將向員工用白卡的企業收費 他州擬跟進

若對雇用領有白卡員工的公司收費，可能會降低公司錄用低收入戶的意願。（本報資料照片）

由於聯邦政府修改俗稱「白卡 」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)政策內容，導致各州支出增加，新澤西州 決定開徵新費用。州政府將向員工使用白卡計畫而不是由雇主提供醫療保險的公司收費；其他州也在考慮採取類似措施。

新州 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)6月30日簽署新法，將對至少有50名員工參加白卡計畫的雇主收費；州政府上周通過的預算案指望今年可以因此籌得1億4500萬元。

根據新方案，州府將向擁有50至249名白卡受益人(包括員工及其家屬)的公司，按人頭收取年費，每人年費自325元起跳。擁有500名以上白卡受益人的雇主，每人年費最高可達725元。

美聯社報導，民主黨州議員和州長薛瑞爾認為，新費用可以幫忙支付聯邦和州政府聯合提供的低收入居民醫療保險計畫的開銷。支持者並指出，此舉關乎公平，因為雇主可從部分低收入員工享有的醫療保險中受益。

但商業團體表示反對；部分自由派政策組織也不贊成。新州工商業協會政府事務長埃米霍茨(Christopher Emigholz)表示，「如果員工拒絕雇主提供的福利，選擇加入白卡，雇主其實無法控制，結果卻因員工個人選擇而受罰，這不公平。」

自由派智庫「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)衛生政策分析師盧肯斯(Gideon Lukens)則表示，新收費可能導致企業減少雇用低收入家庭員工。企業決定雇用或裁員對象、選擇辦公地點或雇用多少員工時，都可能受到這項政策影響。這項措施還可能降低員工加入白卡的意願；因為他們知道，一旦加入白卡，就會相對減少自己對雇主的吸引力。

其他各州方面，加州本周通過的法案已指示州府向州議會提交明年開徵類似費用方案。科羅拉多州和俄勒岡州議會的參議會或眾議會今年通過類似提案，但最終並未成為法律。華盛頓州也提出類似法案。康乃狄克州民主黨州長拉蒙特(Ned Lamont)呼籲採取類似措施，準備將此構想納入兩年後生效的州預算案。

新澤西州準備對雇用享有白卡員工的公司收費，其他州有意跟進。圖為新州州長薛瑞爾。（美聯社）