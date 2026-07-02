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穿軍服喊彈劾川普 美空軍少校國會前「非法示威」遭逮

編譯周辰陽／即時報導
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總統川普（左）與副總統范斯（右）。（路透）
總統川普（左）與副總統范斯（右）。（路透）

美國一名空軍少校1日在國會大廈台階上發表演說，呼籲彈劾總統川普與副總統范斯，隨後遭警方逮捕。不過，他遭逮捕並非因主張彈劾正副總統，而是因為依規定，示威者若要在國會大廈台階上公開發言，全程都必須有一名國會議員陪同，當時陪同他的議員已離開現場。

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國會山報與CNN報導，這名空軍少校華森（Jason Watson）在民間團體舉辦的記者會上表明自己是現役軍人，並穿著軍服，由德州民主黨聯邦眾議員格林（Al Green）陪同走上台階。

華森向現場民眾表示，美國總統在沒有緊急情況、國家利益也沒面臨迫在眉睫重大威脅的情況下，下令對委內瑞拉、古巴及伊朗等外國採取軍事行動，就是違憲僭越國會權力，違反「戰爭權力條款」（War Powers Clause）。他說：「這些違法行為導致13名軍人喪生、數百人受傷。因此，總統與副總統必須被彈劾、定罪並解除職務。」

他接著列舉多項不滿，包括政府效率部（DOGE）的作為、國土安全部（DHS）主導的大規模遣返行動，以及多起移民執法爭議，再次呼籲彈劾川普與范斯，最後朗誦美國空軍就職誓詞。

根據報導，格林隨後離開現場，國會警察要求華森離開台階並停止非法示威，否則將予以逮捕；華森拒絕配合，最後因聚眾、妨礙秩序及造成不便等罪名遭到逮捕。

一名華府高等法院官員向CNN表示，華森已獲釋，且不會對他提出刑事案件。原本負責決定是否起訴華森的華府司法部長辦公室（DC attorney general）尚未立即回應詢問。

CNN已向美國空軍查證華森是否為現役軍人，但尚未立即獲得回應。現役軍人必須遵守「統一軍事司法法典」（Uniform Code of Military Justice），服從命令，也不得穿著軍服參加政治集會，因此公開表達政治異議相當罕見。華森可能面臨軍法審判，或依「統一軍事司法法典」受到紀律處分。

空軍部長梅因克（Troy Meink）當天稍後在X發文，要求每一位空軍與太空軍官兵遵守所有有關個人行為、政治參與及穿著制服的法律與政策。

精華 FAQ

  • 他以現役空軍少校身分穿著軍服，在國會大廈台階公開演說，呼籲彈劾川普與副總統范斯，並指控總統海外軍事行動違憲，因而引發現場與媒體高度關注。

  • 他被捕的直接原因是國會台階示威規定要求全程有國會議員陪同；當陪同他的眾議員格林離開後，他仍拒絕停止發言與離開，遂以聚眾、妨礙秩序等名義逮捕。

  • 報導指出，他已獲釋且未被提起刑事案件，但若身分屬實，因現役軍人不得穿軍服參與政治集會，可能面臨統一軍事司法法典下的軍法審判或其他紀律處分。

川普 范斯 德州

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