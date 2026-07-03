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炎夏確保家庭用電 能源部令資料中心啟用備用電源

編譯陳韻涵／綜合報導
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東部出現破百度高溫，對電力供應形成巨大考驗。(美聯社)
東部出現破百度高溫，對電力供應形成巨大考驗。(美聯社)

美國電力系統今年新增發電量創下歷史新高，但炎熱夏季仍對電力系統形成極端挑戰。北美電力可靠性公司(NERC)統計，新增的58.5百萬瓩電力資源以太陽能與儲能電池為主，降低近年大規模停電的風險，但在熱穹罩頂下，紐約、費城、巴爾的摩、華盛頓特區等地本周氣溫恐飆破華氏100度。能源部命令資料中心啟用備用電源，以免影響家庭用電。

美國供電可靠性最高監管機構NERC的執行長羅布(Jim Robb)指出：「我曾經說明這種情況對電力產業造成複雜的風險環境，如五級警報火災，我認為這兩種說法至今仍然貼切。」

華爾街日報報導，因應電力系統壓力，負責大西洋中部與中西部地區約670萬人口用電的電網營運商「PJM互聯」(PJM Interconnection)收到能源部的緊急命令，得以在必要時限制供電給資料中心等大型使用者，但僅限於使用者具有備用電源的情況下，作為最後手段。

紐約時報報導，能源部萊特(Chris Wright)本周直接指示電力系統營運商，要求資料中心在電力系統吃緊時啟用自身備用電源，因全美各地足以供應數十座大型資料中心的備用發電機組多數時間並未啟用。

PJM預估，2日的用電需求將創下20年來新高。萊特說：「在PJM服務區域內維持價格合理、可靠且安全的電力供應，沒有商量餘地。」

部分能源專家憂心，資料中心大規模啟用柴油或天然氣備用發電機，恐讓附近居民的空氣汙染變得嚴重，其排放的氮氧化物與懸浮微粒遠高於大型電廠或再生能源設施；相較加州和德州已大量部署貨櫃式儲能電池以因應尖峰用電，PJM在此方面的進展緩慢。

另外，資料中心用電模式的不可預測性，逐漸成為新隱憂；NERC發現部分資料中心曾在輸電線故障時集體斷網並轉用自備電源，可能影響電力系統的穩定。

今年5月，NERC罕見發布營運以來第三份同級警報，要求電力公司全面檢討追蹤大型使用者用電模式及相關規畫機制；德州等地的電網營運商則制定「持續供電」要求，確保資料中心和其他大型用戶不會在小故障期間突然斷電。

精華 FAQ

  • 因夏季熱浪推高全美用電需求，部分地區恐面臨供電吃緊。能源部希望資料中心在電網壓力升高時先用自備電力，以免影響家庭與一般用戶用電。

  • PJM被允許在必要時限制資料中心等大型用電戶供電，但前提是這些用戶具備備用電源，且此措施屬於電力系統吃緊時的最後手段。

  • 專家擔心大量柴油或天然氣備援機組同時運轉，會使鄰近居民承受更嚴重的氮氧化物與懸浮微粒污染，也反映資料中心用電模式不易預測。

能源部 費城 紐約時報

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