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紐約14年來首見100℉ 布碌崙體感109℉ 國慶周末迎酷暑

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約近14年來首見100度高溫，國慶長周末活動迎酷暑考驗。(記者劉梓祁／攝影)
紐約近14年來首見100度高溫，國慶長周末活動迎酷暑考驗。(記者劉梓祁／攝影)

紐約地區2日持續高溫，中央公園(Central Park)氣溫下午升至華氏100度，為紐約市近14年來首次出現三位數高溫，也追平1966年7月2日所創下的同日紀錄；高溫與高濕度疊加之下，市府亦啟動避暑措施，提醒民眾在國慶長周末期間減少戶外曝曬、補充水分並留意鄰里中的長者及體弱人士。

根據國家氣象局(National Weather Service)，中央公園官方氣象站位於眺望台城堡(Belvedere Castle)，2日下午1時51分錄得華氏100度；上一次中央公園達到華氏100度，為2012年7月18日。當局表示，熱浪不僅籠罩紐約，也橫跨美東及中西部大片地區，從密蘇里州至緬因州、向南延伸至密西西比州，約1.63億人處於危險高溫影響範圍內。

本輪高溫由大範圍高壓系統、俗稱「熱穹」(heat dome)所致，即高壓使熱氣難以散去；下沉空氣受壓縮後進一步升溫，導致多地氣溫逼近或達到華氏100度。布碌崙(布魯克林)一處氣象站錄得體感溫度華氏109度，顯示熱痙攣、熱衰竭風險明顯增加，若長時間曝曬或從事戶外活動，也可能引發中暑。

紐約市內多處圖書館、長者中心及社區設施開放作為避暑空間，協助沒有冷氣或居住環境悶熱的居民暫避高溫。

連日高溫正逢國慶長周末前夕，紐約市將迎來多項大型活動，包括7月4日梅西煙火匯演(Macy's fireworks)、「Sail 250」高桅帆船巡遊，以及建國250周年相關慶祝活動。雖然煙火安排在日落後舉行，但氣象預報顯示，夜間低溫仍可能僅降至華氏80度以上。市府提醒民眾參與戶外活動時應提前規畫補水、遮陽與休息地點，並避免在午後最炎熱時段長時間停留在戶外。

同時，世界盃賽事持續在新澤西舉行。市府建議，民眾若出現頭暈、噁心、皮膚發熱、心跳加快、意識混亂等症狀，應立即移至陰涼處、補充水分並尋求醫療協助。

氣象部門預計，多數地區的熱浪有望於6日開始緩和，隨著熱穹逐漸減弱，紐約氣溫將回落至較可承受水平。

精華 FAQ

  • 中央公園下午測得華氏100度，是紐約市近14年來首次出現三位數高溫，也追平1966年7月2日的同日紀錄，顯示這波熱浪強度十分罕見。

  • 主要原因是大範圍高壓形成熱穹，讓熱氣不易散去，並使空氣下沉增溫。影響範圍橫跨美東與中西部，從密蘇里到緬因、南至密西西比，約1.63億人受波及。

  • 市府已開放圖書館、長者中心與社區設施作為避暑空間，並提醒民眾補水、遮陽、減少午後曝曬。若出現頭暈、噁心、皮膚發熱或意識混亂，應立即求助。

布碌崙 紐約市 中央公園

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