各地應對高溫 若干博物館供免費避暑 水上樂園延長開放
從美國中西部到東海岸，大部分地區持續多天遭受「熱穹」籠罩，氣溫超過華氏100度(攝氏38度)，加上濕度，體感溫度會更高。適值獨立250周年，極端高溫給各個慶祝活動帶來諸多不便。
國家氣象局(National Weather Service)2日表示，危險的破紀錄高溫將持續到3日，席捲中、東部大部分地區，東岸地區整個周末將持續高溫，預計東北部地區氣溫逼近華氏90度(攝氏30度)，費城、波士頓可能超過華氏100度，再加上濕度高，體感溫度更高。
氣象局氣象預報員威廉斯 (Bryce Williams)說，2日起一連三天新英格蘭南部任何一個地方都出現危險高溫。
為因應酷熱天氣，波士頓4日的流行樂團煙火表演Boston Pops Fireworks Spectacular開始時間將由中午順延到下午4時，費城則縮短2日上午遊行路線、取消下午的街區派對、延後獨立廣場(Independence Mall)晚間野餐和音樂會的開始時間。華府原定3日晚在國會前舉行的Capitol Fourth音樂會，也因太熱而將於3日上午決定是否舉行，2日的彩排則不對公眾開放。
美聯社報導，美國鐵路(Amtrak)因2日天氣炎熱而取消部分列車線路，包括波士頓和華盛頓之間的Acela火車，其他路線可能減速行駛而導致4日前出現延誤。
許多社區官員也以開放避暑中心等措施保障居民安全，例如波士頓若干有空調的博物館免費開放讓市民入內、羅德島州普羅維登斯市(Providence)游泳池和水上樂園延長開放時間。
氣溫破華氏100度的華盛頓特區，在國家廣場排隊等候摩天輪的遊客，紛紛向美國公園警察要冷水。
不過在酷熱下，部分行業業務更旺，好好大賺一筆。
俄亥俄州辛辛那提一家空調安裝及維修公司忙到不可開交，東主說在這種氣溫下的維修工作尤其辛苦，為此他會透過安排休息、提供飲用水和電解質飲料來讓員工保持舒適。
麻州劍橋市的Acme Ice Co.公司，專為波士頓地區的酒吧及餐廳送冰。老闆說，本星期猶如「送冰業的美夢」。他已額外雇用多位司機及增添卡車，到不同的製冰廠拉來一車又一車的冰，以防斷貨。
高溫從美國中西部一路延伸到東海岸，中、東部大部分地區都受影響；波士頓、費城、華府與新英格蘭南部都面臨危險熱浪。 波士頓將煙火表演延後到下午，費城縮短遊行並取消部分活動，華府則延後決定是否舉辦音樂會，顯示大型慶典全面因高溫調整。 波士頓免費開放有空調的博物館，普羅維登斯延長泳池與水上樂園開放時間；同時空調維修、送冰等業者因需求暴增而忙翻天。
精華 FAQ
高溫從美國中西部一路延伸到東海岸，中、東部大部分地區都受影響；波士頓、費城、華府與新英格蘭南部都面臨危險熱浪。
波士頓將煙火表演延後到下午，費城縮短遊行並取消部分活動，華府則延後決定是否舉辦音樂會，顯示大型慶典全面因高溫調整。
波士頓免費開放有空調的博物館，普羅維登斯延長泳池與水上樂園開放時間；同時空調維修、送冰等業者因需求暴增而忙翻天。
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