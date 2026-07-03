涉非法售藥 阿里巴巴、AUS數位支付處理商付6億和解
華爾街日報報導，遭控非法販賣藥物而觸犯美國聯邦食品、藥品和化妝品法(Federal Food, Drug, and Cosmetics Act)的阿里巴巴集團(Alibaba Group)及數位支付處理商AUS Merchant Services，已經同意以6億元與司法部和解。司法部指出，在聯邦調查過程中，臥底執法人員40多次在阿里巴巴電商平台買到非法藥品及偽造設備。
根據和解協議，阿里巴巴同意2億元遭沒收、繳交1億2500萬元刑事追加罰款，AUS Merchant Services將繳交8500萬元罰款，1億9000萬元遭沒收。
對於司法部指控阿里巴巴集團與AUS允許賣家銷售、進口非法藥品與其他管制類商品到美國，阿里巴巴網站(Alibaba.com)坦承在2016年至2024年間，未能阻止大約8萬筆非法藥品及其他管制類物品的販賣。
總部位於美國的AUS則承認合規計畫沒能阻止非法銷售行為。
司法部發表聲明說，經營阿里巴巴網站的中國電商在不起訴協議中，坦承沒有阻止賣家進行大約8萬筆涉及非法物品進口到美國的交易，這些產品包括非法藥物、偽造藥物設備以及表列化學品，累計商品交易總額(gross merchandise value)超過2億元。
司法部表示，雖然阿里巴巴訂有限制銷售違禁品的政策，但某些員工曾經對保護措施不夠嚴謹表達擔憂。司法部表示，阿里巴巴提供的私訊服務功能，讓部分商家利用來接洽非法產品銷售。
司法部指出，一名賣家因為違法行為而遭舉報給阿里巴巴之後，依然獲准繼續販違禁品；AUS在發現有賣家銷售非法商品之後，並未對於銷售行為做出系統性的限制，只是轉交給阿里巴巴處理。
助理司法部長杜瓦(Tysen Duva)表示，阿里巴巴與AUS已經說明將採取哪些步驟改善審查與合規程序，也承諾未來將持續與美國執法部門合作。他表示：「又一個銷售非法藥物與相關設備的管道因此遭到關閉。」
阿里巴巴發言人1日在聲明中說，協議是「雙方都感到滿意的解決方案」。發言人表示，和解協議反映了巴里巴巴全力配合監管程序，以及「我們對於打擊非合規產品銷售，並且實施最頂級管制標準、政策與措施的承諾」。
因司法部指控兩者未有效阻止賣家在平台上銷售、進口非法藥物、偽造設備與其他管制品，違反美國聯邦食品、藥品和化妝品法，因此以六億美元和解。 司法部表示，臥底執法人員在調查期間超過四十次於阿里巴巴電商平台買到非法藥品與偽造設備，且平台多年來未能阻止約八萬筆違禁交易。 阿里巴巴同意沒收兩億元、另繳一億二千五百萬元刑事追加罰款；AUS Merchant Services則繳交八千五百萬元罰款，並有一億九千萬元遭沒收。
精華 FAQ
因司法部指控兩者未有效阻止賣家在平台上銷售、進口非法藥物、偽造設備與其他管制品，違反美國聯邦食品、藥品和化妝品法，因此以六億美元和解。
司法部表示，臥底執法人員在調查期間超過四十次於阿里巴巴電商平台買到非法藥品與偽造設備，且平台多年來未能阻止約八萬筆違禁交易。
阿里巴巴同意沒收兩億元、另繳一億二千五百萬元刑事追加罰款；AUS Merchant Services則繳交八千五百萬元罰款，並有一億九千萬元遭沒收。
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