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「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

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婚禮傷荷包 去年平均一場花費約3.6萬元 可以買一輛新車

編譯陳韻涵／綜合報導
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美國銀行研究發現，受關稅與通膨影響、近兩年婚禮開銷大幅上升，今年結婚的新人花費將...
美國銀行研究發現，受關稅與通膨影響、近兩年婚禮開銷大幅上升，今年結婚的新人花費將比去年增加8.5%。(路透)

美國銀行研究所(Bank of America Institute)分析支付數據發現，隨著關稅政策與整體通膨推升各項宴會餐飲、鮮花及布置用品等開銷，今年籌辦婚禮的新人花費將比去年增加8.5%。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，美銀研究所的報告指出，這波消費增加反映物價上漲，部分品項直接受到川普總統全面關稅政策影響。

另一方面，美國通膨率居高不下，5月的年化通膨率已增至4.2%，創下三年多來的新高。

對許多新人而言，婚禮成為人生前幾名的龐大財務支出，花費足可購買一輛全新汽車。

美銀分析婚禮登記網站Zola的數據發現，2025年美國平均婚禮花費約3萬6000元，比2024年增加3000元，漲幅約為8.3%。

美銀研究所分析客戶的信用卡、簽帳金融卡消費紀錄，以及銀行轉帳資料，估算出場地租借、餐飲服務、影像紀錄、花藝與服裝等婚禮相關項目的支出情況。

不過，報告也提醒，婚禮花費因新人所選擇的婚禮類型而差異極大。

關稅已成為推升婚禮開銷的關鍵，多數巧克力與甜點的原料可可與鮮花，在企業在吃不消高關稅成本後，往往轉嫁給部分費用給消費者。

就地區而論，南部的新人婚禮支出成長速度是中西部新人的五倍。

美銀研究報告指出，這樣的差距可能反映各地生活成本的不同，也可能與不同地區流行的婚禮形式有關。

自2019年以來，1997年到2012年出生的「數位原生Z世代」新人的結婚人數成長為三倍，同時期內的千禧世代(millennial ，又稱Y世代，泛指1981年至1996年出生者)結婚人數下滑約20%；這項趨勢顯示，年輕人更傾向踏入人生的下個階段。

除了新人年齡結構出現變化，部分行之有年的婚禮傳統也在改變；愈來愈多新人選擇實驗室培育的人工鑽石，而非天然鑽石，凸顯許多人希望在婚戒上省錢，並尋求更經濟實惠的選項。

精華 FAQ

  • 報告指出，今年新人籌辦婚禮的平均支出將比去年增加8.5%。以Zola數據估算，2025年美國平均婚禮花費約3萬6000元，較2024年多出3000元。

  • 美銀認為，關稅政策與整體通膨是主要推手，帶動宴會餐飲、鮮花、布置、可可與甜點等成本上升。相關企業承受壓力後，也常把部分費用轉嫁給消費者。

  • 報告指出，南部新人婚禮支出成長速度是中西部的五倍，可能與生活成本及婚禮風格有關；此外，Z世代結婚人數自2019年來增至三倍，千禧世代則下滑約20%。

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