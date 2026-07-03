泰勒絲婚禮 麥迪遜廣場花園封街 婚前豪捐2600萬元

麥迪遜廣場花園外出現多輛堆高機，忙著將貨車上的器材搬進會場內，顯示一場大型活動的準備工作正進羅密鼓進行。據美聯社取得的資料，天后泰勒絲的世紀婚禮將於3日下午5時在這裡舉行，可能持續到次日凌晨4點。(路透)

據美聯社取得的流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)與NFL球星凱爾西(Travis Kelce)的婚禮時間表，這場世紀婚禮訂3日下午5時在紐約麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)舉行，將持續到次日凌晨4點。這對準新人雖未確認任何婚禮細節，但他們宣布本周捐贈了2600萬元給至少20家慈善機構。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)發言人表示，名為「麥迪遜廣場花園特別活動」(Special Event at MSG)的申請案，已在1日晚間獲紐約市許可辦公室批准。美聯社取得的活動許可證明副本顯示，「主活動」3日下午5點開始，可持續至次日凌晨4點；2日還會先有100位賓客自下午6時30分開始抵達麥迪遜廣場花園，參加小型彩排晚宴。

根據許可，MSG體育館附近街道將在夜間完全封閉，工作人員將搭建多個入口和車輛通道帳篷。曼達尼和紐約市警長拒絕討論活動性質，但官員承認正為該大型活動做準備，而且需要部署額外警力。附近一些商家擔心街道封閉影響生意，還有人質疑動用公共資源擔任私人保全的作法。

儘管泰勒絲和凱爾西未正式承認即將結婚，但他們透過發言人宣布，本周已對至少20家慈善機構捐出2600萬元；其中包括9家食物銀行、1家動物保護組織、7個教育計畫和3家兒童醫院。

其中一家受助單位、紐約「城市豐收」(City Harvest)食物救援機構執行長史蒂芬斯(Jilly Stephens)感謝泰勒絲和凱爾西捐贈100萬元，指「這筆捐款是給紐約的一封情書，也是對我們努力確保紐約市民不挨餓的堅定承諾；他們的支持來得正是時候，目前紐約市各食物救濟站的造訪人數接近歷史最高水平，而且預計會因聯邦資金削減而進一步增加。」

羅德島社區食物銀行(Rhode Island Community Food Bank)執行長契尼(Melissa Cherney)也發聲明感謝泰勒絲和凱爾西慷慨解囊，指「這筆100萬元捐款將大大幫助我們購買營養豐富、符合地方文化的食物，發放給羅德島居民。我們深受鼓舞，也希望他們的善舉能激勵他人。」