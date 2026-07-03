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前奧運選手被控破壞林肯紀念堂倒影池 律師批政府用權力對付公民

記者胡玉立／綜合報導
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國家公園管理局已在林肯紀念堂「倒影池」周圍架起鐵絲圍籬，禁止民眾靠近。(美聯社)
國家公園管理局已在林肯紀念堂「倒影池」周圍架起鐵絲圍籬，禁止民眾靠近。(美聯社)

奧運輕艇(canoe)選手、現年67歲的馬里蘭州男子赫恩(David Hearn) 2日被控破壞林肯紀念堂「倒影池」(Reflecting Pool)，犯下破壞財產重罪。哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)指赫恩6月19日「蓄意」毀壞倒影池新鋪設的密封膠，破壞面積約兩平方呎，造成損失超過1000元。

被控破壞林肯紀念堂「倒影池」的67歲馬里蘭州男子赫恩，2000年代表美國參加雪梨...
被控破壞林肯紀念堂「倒影池」的67歲馬里蘭州男子赫恩，2000年代表美國參加雪梨奧運輕艇賽時的模樣。(美聯社)

皮洛在華府法院指控赫恩「以雙手粗暴拉扯移除泳池底部襯墊」，態度蠻橫地對待制止他的工作人員。皮洛說：「此案證據確鑿」，「目前我們認為他是徒手破壞」；若罪名成立，赫恩最高將面臨10年監禁。

皮洛還表示，另有約六起與此涉嫌破壞事件相關的案件，其中有些可能屬於輕罪、有些是違規行為。

代表赫恩的民主捍衛者基金會(Democracy Defenders Fund)聯合創始人艾森(Norm Eisen)和華盛頓訴訟集團(Washington Litigation Group)資深律師多爾曼(Mary Dohrmann)聲明表示，「這些指控令人憤慨，應讓每位美國人都感到警惕。這份起訴書顯示本屆政府試圖將失職責任推卸給其他人。」聲明並指此案是「政府捏造說辭濫用權力對付普通公民」的典型案例。

赫恩住在馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)，擁有一家生產造船複合材料的公司。他6月告訴美聯社和國家廣播公司(NBC)，19日他在一次全長64哩的自行車騎行途中，順道去倒影池；他伸手入池查看新剝落塗層，短暫觸摸了一塊仍附著池邊的塗層；然後在工作人員要求下，他很快鬆手，但隨即被國民兵和公園警察扣留了五小時才獲釋。

赫恩向媒體表示，「作為市民，我只是想滿足一下好奇心，看看那些藻類和剝落的藍色塗層到底是怎麼回事。」他說，他沒有移除、撕毀或破壞任何塗層；「我從水池離開時，池子的情況和我到達之前一模一樣。」

川普的倒影池翻新工程，耗資逾1400萬元。6月初完工後沒幾天，即有照片顯示池水因藻類滋生而變綠，底部藍色塗層也開始剝落、漂浮水面。國家公園管理局稱，池底襯墊係遭鋒利刀具割破，導致泡沫密封受損。

精華 FAQ

  • 赫恩被控破壞財產重罪，檢方指他6月19日蓄意破壞倒影池新鋪設的密封膠，面積約兩平方呎，並以雙手粗暴拉扯移除池底襯墊。

  • 辯方表示，赫恩只是因好奇短暫查看塗層狀況，並未移除或毀損任何材料，認為起訴書是政府把失職責任推給公民，屬濫用權力。

  • 倒影池翻新工程耗資逾1400萬元，完工後不久就被拍到池水變綠、藍色塗層剝落。檢方稱還有約六起相關案件，可能涉及輕罪或違規。

奧運 馬里蘭州 華府

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