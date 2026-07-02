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查克柏格坦承Meta重組執行失當 AI代理發展不如預期

編譯劉忠勇／綜合外電
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查克柏格說：「至少過去四個月，AI代理的發展速度並未如我們預期般真正加快。」（美...
查克柏格說：「至少過去四個月，AI代理的發展速度並未如我們預期般真正加快。」（美聯社）

Meta執行長查克柏格周四在內部員工大會上坦承，大刀闊斧重整不夠完善，而AI代理的系統開發進展也不如他預期。

路透引述會議錄音報導，查克柏格也說，這波包含大規模裁員的組織重整，處理得不夠「俐落」，管理階層也錯估了調整時機。

查克柏格和Meta高層最近設法緩和今年推動的部分組織變革，但並未從根本上改變方向。Meta 5月裁減全球約10%員工，並把約7,000名員工調往以AI為主的團隊，引發員工反彈，也讓外界擔心公司士氣受挫。

這些措施是更大規模重整的一環，目的在為昂貴的AI基礎設施投資提供資金，並讓 Meta 能從 AI 輔助工作中提升營運效率。查克柏格5月告訴員工，預料今年不會再進行全公司裁員，但部分員工仍心存疑慮。

查克柏格回顧說，「至少過去四個月，AI代理的發展速度並未如我們預期般真正加快」，押注新組織架構的成果「也尚未顯現」。他所說的AI代理，是指能代替使用者執行工作的自動化系統。

查克柏格說，Meta在1月和2月開始規畫重整時，他和「本公司最優秀的人才」討論，大家當時擔心Meta「無法及時加快腳步因應變化」。

他說，高層當時對AI新創公司Anthropic的Claude Code等工具「極為樂觀」。

Meta今年AI基礎設施支出預估高達1450億美元，在大型科技公司投入這項技術逾7000億美元的支出中，占了相當大一部分。

查克柏格說，他預期這家社群媒體巨人未來三至六個月，將開始更明顯感受到AI投資帶來的效益。

精華 FAQ

  • 他坦承重整做得不夠俐落，管理階層也錯估了調整時機，導致裁員與部門調整引發員工反彈，並讓外界擔心公司士氣受到影響。

  • 查克柏格說，過去四個月AI代理的進展沒有明顯加快，押注新組織架構的成果也尚未顯現，顯示公司在自動化工作系統上仍需追趕。

  • Meta今年AI基礎設施支出估達1450億美元，查克柏格預期未來三到六個月，社群平台與營運效率將開始更明顯受惠於這些投資。

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