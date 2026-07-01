我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口味

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

加州新法上路 禁食品包裝標示保存期限以減少浪費

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州7月1日起上路的新法令，希望藉此減少浪費，避免消費者太早丟棄還可以吃的食物。...
加州7月1日起上路的新法令，希望藉此減少浪費，避免消費者太早丟棄還可以吃的食物。(路透)

加州一項新法律今天生效施實，禁止在食品包裝上標註保存期限，目的在消除消費者普遍誤解，太早丟棄還安全可食用的食品；規定只可標示「最佳賞味期」或「安全食用期限」。

食品包裝上有著各種不同的標示，一直讓消費者感到困惑：不清楚究竟是食品過了最佳賞味期，或是已經不宜食用。

加州這項7月1日起上路的新法令，希望藉此減少浪費，避免消費者太早丟棄還可以吃的食物。

新法規定禁止食品包裝上標示「在...日期之前銷售」（sell by）的字眼。專家說，這一標籤本意是讓零售商參考產品下架期限，但並非食物安全與否的指標。

未來在加州販售食品的廠商必須統一使用兩種標準標示：一是Best if Used By，即「最佳賞味期」；二是Use By即安全食用期限。

此法案提案人、民主黨籍州議員爾溫（Jacqui Irwin）說，食品製造商可選用其中之一或兩者並列。

加州於2024年9月通過這項新法，今天生效實施，成為全美首州有食品標籤統一標準，目標在於避免食物浪費，並減少導致氣候變遷的碳排放。

紐約州州議會也通過類似法案，目前正待州長侯可（Kathy Hochul）簽署生效。

此外，伊利諾、馬里蘭、紐澤西、南卡羅來納和麻州等也提出相關立法，但還未通過。

精華 FAQ

  • 新法禁止食品包裝上使用「在...日期之前銷售」（sell by）字眼，因為這類標示常讓消費者誤以為食品已不能吃，進而過早丟棄仍安全可食用的產品。

  • 廠商未來只能統一使用兩種標示之一，分別是 Best if Used By，也就是最佳賞味期；或 Use By，表示安全食用期限。製造商也可兩者並列標示。

  • 加州成為全美首個訂立食品標籤統一標準的州，希望藉由清楚標示減少食物浪費，同時降低因丟棄食物而增加的碳排放，並帶動其他州跟進。

加州

上一則

墓位搶購潮 追星男砸19萬為死後當夢露鄰居

延伸閱讀

醫護人員調薪、校園手機禁令 加州多項新法7/1上路

醫護人員調薪、校園手機禁令 加州多項新法7/1上路

加州限制塑膠包裝法惹眾怒 17州聯合提告

加州限制塑膠包裝法惹眾怒 17州聯合提告
串流廣告與試管嬰兒新法 加州7月1日上路

串流廣告與試管嬰兒新法 加州7月1日上路

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節

熱門新聞

美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路透)

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

2026-06-25 22:02
一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與工作應有所區隔。（美聯社）

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

2026-06-30 09:04

超人氣

更多 >
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮