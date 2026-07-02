擔憂獨立日慶典人潮不夠多 白宮幕僚焦慮

空拍圖顯示7月1日當天國家廣場「偉哉美國博覽會」現場只有零零落落的遊客。(美聯社)

CNN報導，川普 總統把7月4日將在華府 國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典描述為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」，但白宮 內部對於究竟會有多少群眾參加的焦慮感與日俱增。消息人士說，川普上周在國家廣場發表競選風格十足的演說，結果因為人潮不夠踴躍而震怒。

為了配合獨立250周年慶祝活動，為期16天的「偉哉美國博覽會」(Great American State Fair)上月25日在延伸2哩的華府市中心區路段登場，有幾天出現群眾稀疏的景象。隨著維安措施趨嚴、氣溫突破華氏100度以及行程要一路持續到4日深夜的安排，讓白宮官員備感壓力。一名官員私下抱怨「不明白為什麼要拖到那麼晚」、「想不通到底誰會覺得這是好主意。」

原本同意參加上周嘉年華演唱會演出的部分藝人因為擔心政治對立氛圍而退出，川普則宣布活動由自己擔綱，上台後發表大約30分鐘演說，大部分內容是宣揚政績以及在他領導下讓美國得以復興。

報導指出，川普起先不知道現場人數多少，直到看到一張空拍照顯示觀眾只聚集在舞台周圍，其餘大片草地則人煙稀少。

知情人士說，川普看到空拍照後大怒，多名白宮官員紛紛刪除社群網站貼文和照片。

川普核心圈內出現為何沒有採取更多措施以確保人潮到場的質疑聲音，一名接近白宮的消息人士談到人潮冷清問題時說，錯誤在於沒有去刺激出場率，只存在「準備好了就會有人來」的盲目心態，結果就是失敗。

消息人士指出，為確保川普7月4日演講現場坐滿，舞台正前方的觀眾席將憑票入場，但因為門票是免費的，官員擔心屆時可能有大批報名民眾缺席。

CNN報導，「偉哉美國博覽會」各州攤位品質參差不齊。亞利桑納州與德州的展館推出沉浸式沙漠步道、阿拉莫(Alamo)要塞複製品、宇宙飛船、鄉村酒吧等精心設計，排隊人龍一路延伸到門外。不過，某些州因為財政困難而拒絕派團參加，留下空蕩蕩的攤位。

川普6月14日在國家廣場「偉哉美國博覽會」開幕儀式發表競選風格十足的演說，結果因為人潮不夠踴躍而震怒。(路透)

「偉哉美國博覽會」入口處不見排隊人龍。白宮官員擔心7月4日川普演講時，可能有大批報名民眾缺席。(路透)