短吻鱷「死亡翻滾」攻擊 佛州女泳客斷臂慘死

佛州上月28日發生一名女子遭鱷魚攻擊身亡的駭人事件，「兇手」是一條13呎長的短吻鱷，後來被漁獵單位人員追蹤捕獲並「處死」。示意圖。(美聯社)

佛羅里達州 上月28日發生一名女子遭短吻鱷攻擊身亡的駭人事件，有關單位已公布死者身分。先前公布的911報案錄音顯示，短吻鱷悄悄接近女子與另兩名同伴，隨後發動猛烈攻擊，咬斷她的雙臂。

根據報導，受害者是31歲的克拉克(Brittany Clark)，案發當天與男友艾利森(Chance Allison)及一名友人在風景優美的小大伊康州立森林(Little Big Econ State Forest)健行，下午1時30分過後到河裡游泳。驗屍官報告指出，短吻鱷用所謂的「死亡翻滾」(death roll)將克拉克與艾利森拖入水底，並進行。

「死亡翻滾」是短吻鱷制服獵物的一種方式，牠們會猛烈翻轉身體，接著試圖把受害者拖入水中溺斃。根據報告，艾利森冒著生命危險與短吻鱷搏鬥，最終成功將女友從短吻鱷口中救出，但已來不及挽回她的生命。

克拉克、艾利森及友人當時正在伊康洛克哈奇河(Econlockhatchee River)約及肩深的水域游泳。報告寫道：「當他們游泳時，一隻短吻鱷咬住克拉克的手臂，並開始『死亡翻滾』。艾利森抓住短吻鱷，試圖讓牠鬆口，這時短吻鱷將兩人一起拖入水中。」

艾利森設法讓短吻鱷「暫時」鬆開克拉克的一隻手臂，但短吻鱷隨即又咬住她另一隻手臂。報告指出：「短吻鱷最終鬆口後，艾利森試圖將人帶回岸邊，並在岸上對她施行心肺復甦術，同時撥打報案電話。」

報案錄音顯示，他報案時仍與短吻鱷搏鬥。錄音中可聽見尖叫與哭喊聲。艾利森告訴接線員，自己「還在試圖把她的手臂從短吻鱷嘴裡弄出來」。片刻後，他說：「她兩隻手臂、她兩隻手臂都沒了。」

朋友則表示，其中一隻手臂「只剩一點皮肉連著」。當接線員詢問另一隻手臂在哪裡時，這名女子回答：「不見了。」

錄音中，艾利森形容情況「很糟，非常糟」，並催促救援人員儘快趕到：「拜託快一點，她流了很多……」

話還沒說完，艾利森的聲音便逐漸消失。他隨後告訴接線員，短吻鱷最後「離開了」，並形容女友的傷勢「非常可怕」。最後艾利森在友人協助下將克拉克拖離水面。

有關單位獲報後派遣直升機將克拉克緊急送醫，但不幸在到院前死亡。

佛州 漁獵單位人員事後追蹤到這隻長約13呎的短吻鱷，將牠「處置」後斬首，保留頭部作為「證物」。