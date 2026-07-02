卡達贈送新空軍一號 川普國慶首航北達科他

川普總統1日首度乘坐卡達所贈送價值4億元的新「空軍一號」專機，前往北達科他州造訪即將揭幕的老羅斯福總統紀念圖書館。(路透)

川普 總統1日首度乘坐卡達所贈送價值4億元的新「空軍一號」專機，前往北達科他州 造訪即將揭幕的老羅斯福總統紀念圖書館(Theodore Roosevelt Presidential Library)。新「空軍一號」的軍方編號為VC-25B，機身塗裝是川普親自挑選的紅、白、金及深藍機腹混搭配色。

儘管這架外國政府贈送的豪華改裝波音 747-8型客機引發官箴操守爭議，且翻新成本高昂，但川普認為，這是取代已服役35年的VC-25A總統專機的必要品。

川普1日登上新「空軍一號」前，告訴現場所有媒體：「這是來自一個對我們非常友好國家的禮物」，卡達「對我們非常友好」，卡達領袖「人也非常好」；「我們為此感到非常自豪，全國人民都非常自豪」；而且老舊的空軍一號「看起來與我們國家不相稱」。

被問到納稅人花費時，川普表示，「與我們自行購機成本相比，算是非常少」，「他們把它改得符合總統身分，有保全措施和各種不同花式配備，都是非常複雜的東西。」川普形容這架專機：「要低調可以低調，要高調也沒問題。」空軍已表示，他們幾乎沒有更動該飛機內部客艙布局裝潢，安全措施升級的花費則低於4億元。

這架新「空軍一號」只是暫時替代品。空軍向波音公司訂購了兩架747-8型客機改裝為VC-25A的後繼機種，但由於種種因素，交貨期程一再延宕，目前預定在2028年底前交付第一架。

川普曾表示，卡達贈送的飛機在他卸任後會移交給他的總統圖書館公開陳列。

預訂4日在北達科他州小鎮梅多拉(Medora)揭幕的老羅斯福總統圖書館，佔地9萬6000平方呎。川普參觀時，對老羅斯福讚譽有加。

老羅斯福執政期間(1901至1909年)，大幅擴張美國版圖，將西班牙逐出美洲，並奪取巴拿馬運河控制權，奠定美國崛起成為全球強權的基礎。但他也是個自然資源保育主義者。

新空軍一號機身塗裝是川普親自挑選的紅、白、金及深藍機腹混搭配色。(路透)