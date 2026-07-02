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泰勒絲紐約大婚 明麥迪遜廣場花園舉行

編譯彭馨儀／綜合報導
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美聯社引述多方消息來源報導， 流行天后泰勒絲與NFL球星凱爾西的世紀婚禮，確定將...
美聯社引述多方消息來源報導， 流行天后泰勒絲與NFL球星凱爾西的世紀婚禮，確定將於3日晚間在麥迪遜廣場花園舉行。(路透)

美聯社引述多方消息來源報導，流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星凱爾西(Travis Kelce)的世紀婚禮，已確定將於3日晚間，在紐約市曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行。

一名掌握維安計畫的執法官員指出，這場空前盛大婚禮將於7月4日國慶連假前夕登場。2日晚間會先舉行一場小型彩排晚宴，隔天3日晚間則是正式婚禮與婚宴。儘管這對新人對細節保密到家，但麥迪遜廣場花園周邊車輛人員頻繁進出已藏不住秘密。

直擊現場，麥迪遜廣場花園自6月29日起就開始籌備工作。超過40名員工徹夜將草皮、裝飾與設備等多達150個箱子送進會場，有一些黑色的音響設備箱，其中一個箱子以紫色寫著花園派對，另一個箱標示泰勒絲2020年的破億單曲「鏡面球」(Mirrorball)字樣，比其他所有箱子都大，工作人員以堆高機裝載箱子，將箱子運進場館，持續兩個多小時，直到午夜後仍在工作。6月30日在的通往南入口的階梯上，一度鋪設巨大紅色天鵝絨地毯，隨後又移除。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)證實，已發給麥迪遜廣場花園舉辦「大型活動」的許可，「市府已做好充分準備，除此之外，沒有什麼可以透露的。」紐約市警局(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)則表示，「警方當然會安排專人維持秩序，」但她拒絕透露更多細節。

眾生相雜誌(People)獨家揭露婚禮內部的嚴格規範。這場盛大婚禮要求賓客必須穿著正式晚禮服(black tie)，且現場將實施嚴格的「無手機政策」。賓客在入場時必須交出手機並接受託管。一名知情人士透露說，「賓客已被告知，抵達時將進行手機檢查。」

凱爾西的球壇好友基特爾(George Kittle)先前接受「今夜娛樂」(Entertainment Tonight)訪問時笑說，凱爾西甚至連婚禮地點都對朋友保密，大家只被告知賓客有規定「絕對不收禮」，「我跟凱爾西說，會不會突然有一架私人飛機停在跑道上，把我們送到某個地方。」

精華 FAQ

  • 多方消息指出，兩人的世紀婚禮已確定在紐約市曼哈頓的麥迪遜廣場花園舉行，場地周邊也已出現大量布置與車輛進出跡象。

  • 消息稱，7月2日晚間會先舉行小型彩排晚宴，7月3日晚間則是正式婚禮與婚宴，時間點緊接著7月4日國慶連假前夕。

  • 賓客需穿著正式晚禮服，並遵守無手機政策，入場時要交出手機託管；紐約市府與警方也已為大型活動和秩序維持做好部署。

麥迪遜廣場花園 泰勒絲 曼哈頓

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