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H-1B難申請 逾6成美企將外籍員工調海外

編譯莊瑞萌／綜合報導
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美國雇主因移民政策收緊、成本上升與簽證延誤，正加速將外籍員工安置海外，並提前啟動綠卡申請程序。Envoy Global報告顯示，65%的企業過去一年曾面臨外籍員工因簽證問題而離開美國的情況，加拿大與英國則成為最熱門的員工重新安置目的地。

根據印度「商業標準報」(Business Standard)報導，Envoy Global於2026年3月20日至4月14日訪問519家美國企業，65%的受訪者表示，過去一年有外籍員工因簽證遭拒和審理延誤等簽證相關問題而離開美國，高於2025年的53%。60.9%的雇主因簽證延誤、遭拒或其他移民障礙而將員工安置海外，高於一年前的48.6%。

雇主並未因美國移民政策緊縮而減少國際人才招募，而是把員工調到移民政策比較友善的國家，其中加拿大是雇主最愛的地點，有72.8%選擇作為調派員工的目的地，其次是英國(69.6%)、澳洲和德國(各36.6%)、法國(34.1%)以及新加坡和荷蘭(各22.7%)，僅4%雇主認為美國移民制度優於他國，低於2024年的10.4%。調查並發現，近68%的雇主表示，計畫2026年會擴大近岸(nearshoring)與離岸(offshoring)外包，以克服移民障礙和國內勞動力短缺。

「擁有大量H-1B員工的組織，最有可能採取近岸和離岸外包策略，」企業移民合作夥伴(Corporate Immigration Partners)律師妮可．哈特內特(Nicole Hartnett)表示，「調查結果顯示，金融與專業服務業及科技業，在全球化人才重新布局方面的調整幅度最為顯著。」

另外，有四分之三的雇主會在員工入職後三個月內啟動綠卡擔保程序，與過去較長的等待時間形成明顯對比。根據Envoy Global的資料，企業提前啟動永久居留申請，是因為PERM勞工證認證現在需要16至18個月，加上額外審查、費用上漲及臨時工作簽證不確定性，都造成長期人力規劃更困難。

儘管移民政策趨嚴，雇主對H-1B員工的需求依然強勁，近六成雇主提交的H-1B登記數量比前一年更多，儘管最終獲批准的簽證數量有所下降，顯示企業仍持續積極競爭高技能外籍人才。

精華 FAQ

  • 主要因簽證遭拒、審理延誤、成本上升與移民障礙增加，導致外籍員工留美難度提高。企業因此改將人才部署到加拿大、英國等政策較友善的國家，以維持營運與招募效率。

  • 加拿大最受歡迎，約七成以上雇主選擇；其次是英國，之後依序為澳洲、德國、法國，以及新加坡和荷蘭。這顯示企業正把全球人才移往移民制度較穩定的市場。

  • 因PERM勞工證認證需時已拉長到16至18個月，加上額外審查、費用上漲與臨時簽證不確定性，讓長期用人規劃更困難，因此多數雇主在員工入職三個月內就開始綠卡程序。

簽證 加拿大 移民

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