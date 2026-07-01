我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

馬斯克與川普修復關係？挺「川普帳戶」SpaceX傳將捐股票

編譯葉亭均／綜合報導
白宮新聞秘書李維特2月說明出的川普帳戶，傳馬斯克的SpaceX將捐贈股票。(路透...
白宮新聞秘書李維特2月說明出的川普帳戶，傳馬斯克的SpaceX將捐贈股票。(路透)

川普政府傳出已與馬斯克的太空與AI公司SpaceX接洽，討論向預定於下周推出、名為「川普帳戶」(Trump Accounts)的兒童儲蓄帳戶捐贈股票。

根據美國新聞網站Semafor報導，如果SpaceX果真捐贈股票，將意味著馬斯克與川普總統在去年鬧翻後，如今持續修復彼此的關係。

目前尚不清楚馬斯克是否已同意向「川普帳戶」捐贈任何SpaceX股票，也不清楚將採取何種形式進行捐贈。目前官員預期這項兒童儲蓄帳戶計畫最快在下周一正式啟動。

財政部已與紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon)及線上券商Robinhood合作推動該計畫。自去年夏天國會通過共和黨法案、建立「川普帳戶」計畫以來，相關準備工作便持續進行中。

SpaceX、白宮以及負責管理「川普帳戶」的財政部發言人，均未對此置評。

另據雅虎(yahoo！)報導，消息傳出後，馬斯克駁斥了政府支持幫助特斯拉和SpaceX發展的說法。

SpaceX在本月稍早完成創紀錄的首次公開發行股票(IPO)後，公司估值已達2.2兆美元。

據另一家新聞媒體NOTUS去年報導，OpenAI執行長奧特曼最早提出AI公司可將部分股權讓渡給川普政府的構想。然而，川普曾預告將與AI企業執行長舉行會議的這件事從未實現，而同時間內閣官員則一直在討論如何設計這類股權捐贈的架構。

根據Semafor引述知情人士說法報導，財長貝森特主張將這些AI公司捐贈的股權做為「川普帳戶」的啟動資金；而商務部長盧特尼克則傾向將其納入某種形式的主權財富基金。

此前，戴爾創辦人戴爾(Michael Dell)夫婦已向「川普帳戶」捐贈62.5億美元現金，此外，包括金融機構貝萊德與美銀等多家公司，也已同意媒合員工的捐款。目前，已有超過600萬名兒童完成註冊。

川普政府一直將這項帳戶計畫視為川普政治功績的重要支柱之一。

川普國家經濟委員會主任哈塞特周一更預告，下周將舉行一場盛大的敲鐘儀式，「屆時那斯達克與紐約證券交易所將首次共同在白宮橢圓形辦公室敲響開市鐘」，以慶祝「川普帳戶」兒童儲蓄帳戶計畫啟動。

精華 FAQ

  • 報導稱，雙方討論的是由SpaceX向即將推出的「川普帳戶」捐贈股票，作為兒童儲蓄計畫的資金來源之一，但目前尚未確認馬斯克是否已同意。

  • 因為馬斯克與川普去年曾公開鬧翻，如今若SpaceX參與捐贈，代表雙方互動回暖，且政府持續尋求其公司支持，因此被視為關係修復的跡象。

  • 財政部已與紐約梅隆銀行及Robinhood合作推動，戴爾夫婦已捐出62.5億美元現金，多家企業也跟進配對捐款，註冊兒童已超過600萬名。

川普 馬斯克 財政部

上一則

油價仍高 川普令「立即降價」警告勿哄抬 要加州降至2.5元

下一則

美國傑出移民 華裔小說家馬凌雲、博通CEO陳福陽上榜

延伸閱讀

川普3個月內投資交易高達3642筆、金額近7億元 創美在任總統紀錄

川普3個月內投資交易高達3642筆、金額近7億元 創美在任總統紀錄
買盤耗盡？SpaceX單日崩跌16% 市值蒸發4,000億美元 被台積電超車

買盤耗盡？SpaceX單日崩跌16% 市值蒸發4,000億美元 被台積電超車
克魯曼評SpaceX市值：2.75兆美元迷因股 下場參見比特幣

克魯曼評SpaceX市值：2.75兆美元迷因股 下場參見比特幣
紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路透)

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

2026-06-25 22:02
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成